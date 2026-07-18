Hallan 10 personas asesinadas en Zacatecas; cuatro fueron colgadas

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Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Un operativo de seguridad fue desplegado este sábado en Zacatecas tras el hallazgo de 10 personas sin vida en distintos puntos de los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto. De acuerdo con las autoridades estatales, cuatro de las víctimas fueron encontradas colgadas.

El primer reporte se recibió luego de que automovilistas que circulaban por la carretera federal 54 alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de cuerpos en un puente. Posteriormente, fuentes policiales confirmaron el hallazgo de más víctimas en otros dos municipios.

Gobierno de Zacatecas confirma el multihomicidio

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó los hechos a través de sus redes sociales, luego de recibir un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El funcionario informó que, tras el hallazgo, se puso en marcha un operativo especial de seguridad para localizar a los responsables y reforzar la presencia de corporaciones policiacas en la región.

Además, anunció que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las investigaciones.

Autoridades anuncian reforzamiento de operativos

Rodrigo Reyes Mugüerza señaló que, aunque este tipo de hechos ha disminuido en los últimos años gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad, un caso como este requiere una respuesta inmediata.

“Intensificaremos las acciones de inteligencia, investigación y coordinación operativa para evitar cualquier retroceso en los avances alcanzados en materia de seguridad“, afirmó.

También aseguró que “no permitiremos que hechos como este vulneren la tranquilidad de las y los zacatecanos ni detengan el proceso de pacificación” que, dijo, se ha construido con el esfuerzo conjunto de las instituciones y la sociedad.

Las autoridades informaron que, una vez concluida la reunión del Grupo de Inteligencia Operativa, se dará a conocer más información conforme avancen las investigaciones.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y permitir el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia que participan en el operativo.

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