Investigan a policías de Zacatecas por beber alcohol en instalaciones

GENERANDO AUDIO...

Policías de tránsito en Zacatecas investigados por beber alcohol. Foto: Capturas

La Secretaría de la Función Pública de Zacatecas inició una investigación contra elementos de la Policía Vial, luego de difundirse un video donde aparecen consumiendo alcohol dentro de la corporación.

El hecho ocurrió en el patio de la dependencia, donde los uniformados fueron captados ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que generó denuncias y cuestionamientos sobre su actuación.

POLICÍAS ARMADOS Y EN HORARIO LABORAL, CAPTADOS BEBIENDO EN ZACATECAS



Un video difundido en redes sociales exhibe a agentes de la Policía de Seguridad Vial del estado, incluido a su director, Oswaldo Caldera Murillo, consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de… pic.twitter.com/3d4qASVNQ8 — México Ahora (@AhoraMex) March 24, 2026

Policías de Zacatecas beben alcohol en instalaciones oficiales

De acuerdo con información oficial, el video corresponde al 11 de diciembre de 2025, cuando los agentes participaron en un brindis con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.

La propia Policía Vial confirmó la autenticidad del material, aunque aseguró que los elementos no estaban en funciones en ese momento.

Sin embargo, en las imágenes los agentes aparecen uniformados y junto a una patrulla oficial, lo que ha generado críticas. Además, denunciantes señalaron que este tipo de prácticas serían recurrentes dentro de la corporación.

Señalan a director de Tránsito y abren investigación

De acuerdo con testimonios, el director de la corporación, Oswaldo Caldera, habría participado en el evento y presuntamente repartido bebidas alcohólicas entre los elementos. Ante esto, la Secretaría de la Función Pública informó que busca identificar a todos los involucrados para determinar posibles sanciones.

El titular de la dependencia, Ernesto González, advirtió que este tipo de conductas afectan la confianza ciudadana en las instituciones. También se exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una investigación paralela para deslindar responsabilidades.

El caso sigue en análisis mientras avanzan las indagatorias sobre el comportamiento de los elementos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.