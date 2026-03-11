Tras explosiones en Zacatecas, detienen a sujeto con material para detonar artefactos utilizados en emboscadas

GENERANDO AUDIO...

Detienen a sujeto con material para detonar artefactos. Foto: Fiscalía Zacatecas.

Continúa este miércoles un fuerte operativo de seguridad en el que participan fuerzas estatales y federales en la zona limítrofe entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes luego de la detención de uno de los presuntos responsables de la detonación de explosivos en comunidades rurales del municipio de Pinos en Zacatecas, colindante con el municipio de Ojuelos, en Jalisco.

Los efectivos se encontraban realizando patrullajes en la zona luego del reporte de detonaciones de artefactos explosivos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, cuando visualizaron a un hombre que intentó huir a bordo de una motocicleta en cuanto se percató de la presencia policial; sin embargo, se le dio alcance metros más adelante.

La revisión arrojó que el sujeto portaba diversos materiales relacionados con la detonación de artefactos explosivos, dos cargadores de arma de fuego y dosis de diferentes tipos de aparente droga con características propias de la marihuana, la metanfetamina y la cocaína.

Además, se presume que el detenido es responsable del robo de una camioneta que transportaba ganado bovino y que abandonó para huir en la motocicleta.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones que lleven a la localización de los responsables intelectuales de las detonaciones de explosivos registradas en esa zona limítrofe con el estado de Jalisco.

La región fronteriza se encuentra fuertemente vigilada debido a los ataques contra las corporaciones de seguridad estatales.

Recientemente, se registró el ataque con explosivos por parte de presuntos miembros de la delincuencia organizada a la comandancia del municipio de Luis Moya, en Zacatecas, que conecta con el estado de Aguascalientes, dejando tres policías heridos, visibles daños materiales en las instalaciones, patrullas y en viviendas aledañas.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles de la línea de investigación sobre el motivo de las detonaciones de este tipo de artefactos en la entidad.

