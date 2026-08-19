Zacatecas crea grupo especial contra la extorsión en ganadería, minería y materiales pétreos

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Anuncian operativo en Zacatecas. Foto: Uno TV

El Gobierno de Zacatecas anunció un programa especial contra la extorsión en sectores como la ganadería, minería y materiales pétreos, con un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

El anuncio se realizó en las instalaciones del 97° Batallón de Infantería, en Fresnillo. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, explicó que la estrategia busca atender un problema que, dijo, no siempre llega a una denuncia formal debido al temor de las víctimas.

Extorsión en Zacatecas tendrá grupo especial

Monreal informó que se creó un grupo integrado por el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y fiscalías, con tareas específicas contra la extorsión.

“Tenemos la creación de un grupo especial que lo conforma entre el Ejército, la Guardia, la Policía Estatal, las fiscalías, estrictamente para la extorsión y con temas muy concretos: el de la ganadería, el de los pétreos y el de la minería”, David Monreal, gobernador de Zacatecas

El operativo tendrá atención prioritaria en tres actividades económicas:

Ganadería , principalmente en la zona norte

, principalmente en la zona norte Materiales pétreos , con mayor presencia en la zona centro

, con mayor presencia en la zona centro Minería, otro de los sectores incluidos en la estrategia

El gobernador afirmó que ya se han obtenido resultados y mencionó la detención de un presunto extorsionador en Fresnillo, a quien describió como una persona que operaba de manera sofisticada.

“Con buenos resultados, hay detenidos, aquí mismo en Fresnillo se acaba de lograr la detención, aseguramiento de un extorsionador muy sofisticado”, David Monreal, gobernador de Zacatecas

Ferias de Zacatecas, bajo atención por grupos criminales

Durante el anuncio, David Monreal también reconoció que las ferias estatales se han convertido en un objetivo de grupos delictivos.

Sin revelar nombres, señaló que una organización criminal habría intentado establecer un monopolio sobre la distribución de bebidas alcohólicas durante estos eventos.

El mandatario indicó que el caso continúa en proceso y que existen elementos que lo vinculan con organizaciones criminales.

“Un intento de monopolio en la comercialización. No quisiera, a estas alturas, informar porque estamos en ese proceso, pero sí tiene tintes también vinculados a estas organizaciones criminales” David Monreal, gobernador de Zacatecas

Fresnillo prepara operativo de seguridad

Por su parte, el presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres, aseguró que no cuenta con protección especial para él ni para su familia tras los hechos violentos del pasado 18 de julio, donde 10 empresarios perdieron la vida, en su mayoría originarios de dicho municipio.

“No tengo una solicitud de protección personal para ninguno de los integrantes de mi familia, soy un hombre que vive una vida ordinaria, que verdaderamente va a los puntos de trabajo, a lo que me compete y obedece, por supuesto, la naturaleza de mi trabajo como debe de ser. No tengo esa prorrogativa, me lo han ofrecido, sí, sí me lo han ofrecido… ¿Confías en tu equipo de trabajo? Por supuesto que sí, pero sobre todo también confío y le agradezco el respaldo y la confianza a todos los fresnillenses”, Javier Torres, presidente municipal de Fresnillo

A partir de este miércoles se implementó el esquema de seguridad previo al inicio de la Feria Nacional de Fresnillo, la cual está programada para dar comienzo el próximo 16 de agosto.

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