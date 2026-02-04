Trabajadores de Salud de Zacatecas paralizan actividades por demandas incumplidas

GENERANDO AUDIO...

Siguen las protestas en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Personal de enfermería y trabajo social paralizó este miércoles las actividades del Gobierno de Zacatecas al tomar Ciudad Administrativa, principal complejo administrativo de la entidad, en el marco de una escalada de protestas que lleva más de una semana exigiendo el pago pendiente del Programa Estatal de Profesionalización.

Exigen mejores sueldos en Zacatecas

A pesar de contar con especialidades y desempeñar funciones acordes a su preparación, estos trabajadores continúan percibiendo sueldos correspondientes a la categoría de auxiliares de enfermería, lo que genera un adeudo significativo que el sindicato califica como incumplimiento reiterado.

La toma de Ciudad Administrativa se estableció inicialmente por 24 horas, aunque los manifestantes, agremiados en la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, no descartaron prolongarla de manera indefinida si no hay respuesta de las autoridades.

“La movilización es tomar todo Ciudad Gobierno, pues, obviamente, para continuar con nuestra protesta y pues pretendemos permanecer aquí cuando menos 24 horas, aquí pernoctaremos”, dijo Gabriel Jaso, médico manifestante.

De forma paralela, el personal bloquea accesos a oficinas de recaudación en diversos municipios, medida que impacta los ingresos del Gobierno y complica trámites a la ciudadanía.

Además, mantienen protestas en, al menos, 12 centros de salud y hospitales de Zacatecas mediante jornadas de “brazos caídos” en áreas administrativas y no prioritarias.

“Pues, la protesta ahí en los hospitales es prácticamente como de brazos caídos, específicamente porque bueno, es bien sabido que un hospital es difícil cerrar, se pueden cerrar áreas administrativas, pero nunca urgencias, nunca unidades de cuidados intensivos, nunca con otro tipo de que afecte todavía más a la población porque obviamente son vidas que tenemos que estar cuidando y a final de cuentas, pues, bueno, algunas áreas administrativas no prioritarias es cuando si se ponen los compañeros de brazos caídos para, en señal de apoyo”, añadió el médico.

La protesta se registra en medio de una persistente crisis de desabasto de insumos y medicamentos, lo que agrava la situación para pacientes y sus familias en Zacatecas.

