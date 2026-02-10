Reforma de 40 horas no es “tomadura de pelo”, dice Ignacio Mier

GENERANDO AUDIO...

Ignacio Mier defiende la reforma laboral de 40 horas. FOTO: Cuartoscuro

A unas horas de que arranque la discusión de la reforma laboral de 40 horas en el Senado, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ignacio Mier Velazco, rechazó que la iniciativa sea una “tomadura de pelo” y aseguró que se trata de un cambio histórico para las y los trabajadores en México.

La propuesta plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con una implementación gradual rumbo al año 2030, manteniendo el mismo salario. El tema ha generado un fuerte debate entre bancadas, principalmente por los días de descanso, el pago de horas extra y el impacto económico para las empresas.

Ignacio Mier afirmó que la reducción de la jornada laboral no representa un engaño para los trabajadores. Señaló que disminuir las horas de trabajo y conservar el mismo ingreso es un avance histórico en materia laboral.

“Van a disminuir las horas de trabajo y van a ganar exactamente lo mismo como si fueran 48 horas”, sostuvo el legislador de Morena.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado explicó que la gradualidad es clave para evitar afectaciones económicas. Detalló que el costo país de aplicar de forma inmediata una jornada de ocho horas diarias para millones de trabajadores sería superior a los 2 billones de pesos anuales, por lo que defendió una transición escalonada.

Mier Velazco añadió que la iniciativa contempla flexibilidad, para que cada sector productivo defina cómo distribuir las 40 horas semanales. Puso como ejemplo a las empresas con producción continua, que no pueden detener operaciones, pero sí deben garantizar el nuevo límite de horas y el salario completo.

Desde la oposición, Movimiento Ciudadano advirtió que no respaldará la reforma si no se garantiza en la ley el derecho a dos días de descanso por semana. Su coordinador, Clemente Castañeda, afirmó que el objetivo central de la reforma debe ser mejorar la calidad de vida de los trabajadores y no quedarse a medias.

El PAN también expresó reservas. Ricardo Anaya cuestionó el aumento de las horas extras de 9 a 12 que contempla la iniciativa y pidió crear un fondo de apoyo para las mipymes, al considerar que las pequeñas empresas necesitarán respaldo para adaptarse a los cambios.

Por su parte, el PRI adelantó que defenderá los dos días de descanso obligatorios y las jornadas de 40 horas, pero esperará conocer la propuesta de la mayoría sobre estímulos fiscales para las empresas. Su coordinador, Manuel Añorve, afirmó que el tema no debe postergarse y que se requiere certeza para el sector productivo.

La discusión de la reforma laboral continuará en el Senado en medio de negociaciones clave entre las bancadas.

