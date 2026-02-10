Vacunas de última tecnología se producirán en México tras acuerdo con Moderna, Birmex y Liomont: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum anuncia acuerdo para producción de vacunas. Fotos: Cuartoscuro

La tarde de este lunes, durante una reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo para la producción de vacunas de ARN mensajero. Esta colaboración vincula a la Secretaría de Salud con los laboratorios Liomont, Birmex y Moderna.

Según afirmó la mandataria, el acuerdo promoverá la investigación y desarrollará nuevas vacunas en el país. Además, calificó la alianza como crucial para la soberanía sanitaria.

Hoy es un día muy importante para nuestro país. Estamos firmando un acuerdo con Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero, ustedes la recordarán del COVID.

La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que este acuerdo no limitará la producción a vacunas contra el COVID, sino que fabricarán diversos tipos de biológicos. De esta manera, el gobierno diversifica su capacidad de respuesta ante distintas enfermedades.

Investigación científica como parte del acuerdo

Asimismo, Sheinbaum aseguró que la colaboración con Moderna, Liomont y Birmex impulsará la investigación científica en el país.

Quizá lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunta de las y los investigadores mexicanos en biomedicina, para poder desarrollas otras vacunas que nos interesan en nuestro país.

La presidenta de México confirmó el interés en desarrollar vacunas fundamentales, tales como las del dengue e incluso la del cáncer.

Finalmente, Sheinbaum destacó que este acuerdo acerca a México a su objetivo de convertirse en una potencia científica en diversas áreas del conocimiento.

