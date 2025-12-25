6 actividades en 25 de diciembre para hacer y completamente gratis

GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie comparte seis actividades en 25 de diciembre para hacer completamente gratis. Esto, al provechar que la festividad genera que la gran mayoría de personas esté en casa o de vacaciones.

Para armar un plan que satisfaga los gustos de todos aquellos que no tengan nada que hacer justo este día, las opciones son infinitas.

¿Qué hacer el 25 de diciembre?

Tips para actividades en 25 de diciembre. Foto: Getty

Una caminata navideña

Maggie destaca que se puede iniciar el día haciendo ejercicio. El 25, sin duda, es uno de los días más tranquilos del año y eso se puede provechar para tomar grandes fotos o si simplemente para respirar, sin tráfico, sin ruido y sin prisa.

Maratón casero

No se necesitan plataformas caras, hay muchas películas gratis, conciertos y especiales navideños que son imperdibles. Es un día ideal para estar en pijama y no tener culpa.

Planear un picnic

Esta es una de las actividades en 25 de diciembre que no requiere mucho. Desde un mantel, lo que haya en el refri, incluso el recalentado funciona, y lo más importante, un parque que se seguramente va a estar semivacío, el 25.

Una limpieza mental

Hay que regalarse 15 minutos para escribir metas personales, propósitos, limpiar el celular, borrar lo que ya no se necesite y checar las fotos duplicadas. Sin ruido externo es más fácil aclarar la mente.

Hacer una visita rápida a alguien

Una visita breve, un cafecito, una plática. Eso a veces levanta mucho más el ánimo que cualquier otro viaje.

Ayudar a alguien

Y se si quiere cerrar el día con muy buena energía, ayudar a alguien, donar ropa, comida, e incluso el tiempo sirve mucho. El 25 de diciembre muchas organizaciones también necesitan manos.

Con estas actividades en 25 de diciembre de Maggie, aburrirse no es una opción. El 25 puede ser un día muy tranquilo y bonito, todo es cuestión de decidir cómo se quiere vivirlo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento