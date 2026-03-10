NeuroTips: tu adolescente ya no te cuenta nada, aprende a recuperar la conexión

GENERANDO AUDIO...

El silencio de tu hijo adolescente no es rechazo, es biología. La neurocoach Sofía Díaz Pizarro explica la pregunta que puede reabrir la comunicación.

“Antes te contaba todo, pero ahora llegas, le preguntas cómo le fue y solo te responde “bien” y luego se encierra en su cuarto”, dice Sofía.

“Muchos padres interpretan ese silencio como rechazo, pero la realidad es otra”.

Según la neurocoach Sofía Díaz Pizarro, experta en neuroregulación emocional, el silencio adolescente no significa que tu hijo ya no te necesite.

Significa que su cerebro está atravesando una transformación profunda. Ve el video completo y descubre cómo funciona su cerebro en esta etapa de la vida y aprende a reconectar.



