Alimentación verde: 5 beneficios clave para tu salud y cómo incorporarla a tu dieta diaria

Llenar tu plato de verde puede marcar una gran diferencia en tu salud, la llamada alimentación verde consiste en incluir más verduras, hojas frescas y alimentos naturales como espinaca, brócoli, lechuga, kale, pepino y aguacate en la dieta diaria, conoce más detalles en una edición más de Trucos para ti.

Estos productos destacan por su alto contenido de vitaminas A, C y K, además de minerales, hierro y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a que el organismo funcione de manera óptima.

Otro de sus grandes beneficios es que mejora la digestión gracias a su aporte de fibra, la cual favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y genera una sensación de ligereza. Además, son alimentos bajos en calorías pero muy saciantes, lo que contribuye al control del peso sin necesidad de recurrir a dietas estrictas o extremas.

Incorporar más verde también protege el corazón al ayudar a regular el colesterol y la presión arterial, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sus antioxidantes combaten el daño celular, lo que se traduce en más energía y una piel con mejor apariencia. Lo mejor es que no se trata de una moda, sino de un hábito sencillo: basta con añadir un licuado por la mañana, una ensalada en la comida o más verduras en la cena para cuidar tu salud todos los días.

