Huevos al albañil: ¿cómo se prepara el desayuno mexicano que nunca falla?

Te contamos en qué consiste su preparación. Foto: Shuttrstock

En la cocina mexicana existen platillos de nombre peculiar, pero de sabor profundamente familiar. Uno de ellos son los huevos al albañil, un desayuno clásico en la Ciudad de México y sus alrededores que, en esencia, remite a unos huevos bañados en salsa roja, pero con un carácter mucho más picosito y festivo.

Más allá de la receta, este platillo también está ligado a la tradición. De acuerdo con la costumbre popular, los huevos al albañil suelen prepararse el 3 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Santa Cruz, jornada que en México se asocia directamente con el Día del Albañil. En muchas obras y construcciones, este desayuno forma parte de los festejos.

Aunque la base es sencilla, huevo y salsa, las variaciones dependen de la creatividad de quien cocina. Algunas versiones incluyen queso panela, rajas de chile poblano, crema o cebolla picada, lo que convierte a este platillo en una preparación versátil y muy mexicana.

¿Cómo preparar los huevos al albañil?

Como explica Larousse Cocina, esta receta está planteada para elaborar cuatro porciones con los siguientes ingredientes.

Para los huevos:

8 huevos batidos ligeramente

4 cucharadas de aceite

Sal al gusto

Para la salsa roja:

3 jitomates

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

3 chiles de árbol secos

2 cucharadas de aceite

Sal al gusto

Guarnición:

8 tortillas de maíz

200 gramos de frijoles refritos

100 gramos de queso fresco desmoronado

El procedimiento de la receta de Ricardo Muñoz Zurita mantiene la lógica de la cocina tradicional mexicana:

En un sartén, calentar el aceite y agregar los huevos con sal al gusto.

Mezclar suavemente y, una vez cocidos, retirar del fuego y reservar

Para la salsa:

Asar los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles.

Licuar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Integración final:

Vierta aceite en el mismo sartén y agregue la salsa con sal al gusto.

Cocinar durante dos minutos.

Incorporar los huevos y dejar cocer por dos minutos más.

Finalmente, se sirve acompañado de tortillas, frijoles refritos y queso fresco.

¿Hay otras formas de preparar los huevos al albañil?

Al tratarse de un platillo tradicional, existen distintas maneras y estilos para preparar los huevos al albañil, que pueden presentar distintas variantes, como la receta del sitio Cocina Fácil.

Los ingredientes son:

8 huevos

4 jitomates

½ cebolla

2 dientes de ajo

8 chiles de árbol secos

200 gramos de queso fresco

8 tortillas de maíz

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta

Para su preparación, esta variante prioriza una salsa más intensa y un proceso muy práctico:

Asar los jitomates, la cebolla, el ajo y la mitad de los chiles en un comal.

Licuar, colar y reservar la salsa.

Para potenciar el picante:

Dorar el resto de los chiles en una sartén.

Agregar la salsa, salpimentar y cocinar durante cinco minutos.

Huevos:

Batir los huevos ligeramente.

Freírlos en aceite caliente y cocinar durante cinco minutos.

Al final:

Incorporar los huevos a la salsa y mezclar.

Rectificar la sazón y cocinar unos minutos más.

Sirva con frijoles refritos y queso fresco.

Un desayuno que nunca pasa de moda

Los huevos al albañil demuestran cómo la cocina mexicana transforma ingredientes cotidianos en preparaciones llenas de identidad.

Picantes, reconfortantes y fáciles de preparar, estos huevos mantienen su lugar tanto en celebraciones tradicionales como en desayunos de cualquier día.

