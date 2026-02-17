Therian: ¿tu fecha de nacimiento o signo zodiacal puede influir en que animal serías?

GENERANDO AUDIO...

¿Gato, lobo o cabra? Foto: Gettyimages

El término therian ha ganado popularidad en redes sociales y hace referencia a aquellas personas que se identifican, en cierto nivel, como criaturas diferentes al ser humano, regularmente un animal, según Elizabeth Fein, profesora de psicología en la Universidad Duquesne en Pittsburgh.

De acuerdo con Fei, la identificación con un animal suele surgir de una conexión personal profunda con determinada especie. No obstante, en redes sociales algunos usuarios han comenzado a vincular esta búsqueda con la astrología, al sugerir que los rasgos de cada signo zodiacal pueden asociarse con características específicas de ciertos animales.

El siguiente ejercicio, realizado con inteligencia artificial, parte únicamente de esa relación simbólica y no representa los principios de los therians, que según la investigadora, pueden “reconocer que tienen cuerpos humanos”, aunque pueden sentir que poseen el alma reencarnada de un animal.

¿Qué therian eres según tu signo zodiacal?

Este ejercicio se llevó a cabo cinco veces con dos plataformas de inteligencia artificial y se cotejaron los resultados. En algunos casos como aries, leo y capricornio en todas las pruebas se arrojó solo un animal, mientras que en otros casos, los resultados variaron.

Aries — Lobo

Foto: Gettyimages

Aries actúa desde el impulso y el liderazgo instintivo, el lobo representa la acción, la territorialidad y la valentía. Psicológicamente, Aries tiende a identificarse con animales que reaccionan primero y reflexionan después.

Tauro — Bisonte

Foto: Magda Guardiola/UnoTV

Tauro se asocia naturalmente con animales de tierra firmes y perseverantes. Su conexión sería con especies que simbolizan constancia y fuerza silenciosa, tal como el bisonte, pues estos animales son estables, fuertes y resistentes, que avanzan lento pero con peso.

También se le suele asociar con el toro

Géminis — Zorro

Foto: Stock

El signo de géminis se caracteriza por ser inteligente, capaz de cambiar rápidamente y estratégica. Debido a ello, los zorros concuerdan con este, pues estos animales son curiosos, versátiles en su ambiente y estratégicos; por lo que sus rasgos se vinculan a la dualidad y versatilidad geminiana.

Otros animales con los que se asocia este signo son los cuervos y loros debido a que son muy comunicativos como géminis

Cáncer — Nutria

Foto: Shutterstock

Cáncer es un signo protector y emocional; por lo que animales como la nutria se asocian a este por ser seres sensibles y que cuidan del entorno, ya sea familiar o ambiental. Aunado a ello, las nutrias suelen tener un apego a su grupo, cuestión similar en cáncer.

Otros animales con los que se asocia este signo son los ciervos y gatos debido a las características mencionadas

Leo — León

Foto: Cuartoscuro | Archivo

Cuando se piensa en Leo, la asociación con el león no es solo por el nombre, pues en términos simbólicos y psicológicos, ambos comparten el arquetipo de líder donde requieren reconocimiento, del liderazgo visible, la fuerza solar y la necesidad de reconocimiento.

El león es conocido como el “rey de la selva”, no solo por su fuerza física, sino por su presencia dominante. De manera similar, las personas nacidas bajo el signo de Leo suelen proyectar seguridad, carisma y magnetismo natural.

Virgo — Gato

Foto: Pexels

Virgo comparte varias similitudes con estos felinos. Pues ambos son detallistas en su forma de actuar. Al igual que un gato, virgo es un observador, estratega, actúa de manera meticulosa y con reservas. El gato es independiente, pero atento a cada detalle, muy alineado con la energía analítica de Virgo.

Libra — Cisne armónico

Foto: Gettyimages

En el caso de Libra, el cisne funciona como un símbolo asociado con el equilibrio y la armonía. Ante ello, este signo encuentra en el cisne una representación natural de su búsqueda constante de belleza y estabilidad emocional.

Escorpio — Serpiente

Foto: Shutterstock.

En Escorpio, la serpiente simboliza transformación, intensidad y poder interno. Este signo de agua se caracteriza por su profundidad emocional y su capacidad para atravesar crisis que otros evitarían. La serpiente, que muda de piel para renovarse, refleja ese proceso escorpiano de morir y renacer simbólicamente a lo largo de la vida.

Otros animales con los que se asocia son el cuervo y el águila

Sagitario — Caballo

Foto: Gettyimages

Sagitario se encuentra representado por el caballo, pues este significa libertad, movimiento y expansión constante. Este signo de fuego se caracteriza por su espíritu aventurero y su necesidad de explorar nuevos horizontes, tanto físicos como intelectuales. El caballo salvaje encarna esa energía indomable; pues necesita espacio para correr, descubrir y avanzar sin ataduras.

Capricornio — Cabra montés

Foto: Gettyimages

Los capricornios son personas constantes, ambiciosas, estratégicas y resistentes; es por ello que la cabra montés se asocia con el pues, esta simboliza disciplina. Este signo de tierra no se mueve por impulsos momentáneos, sino por metas y a largo plazo. La cabra de montaña, capaz de escalar terrenos escarpados y aparentemente imposibles, representa la capacidad capricorniana de avanzar paso a paso, incluso cuando el camino es difícil o solitario.

Acuario — Delfín

(Ilustración) Delfín rosa asiático. | Foto: Shutterstock.

En Acuario, el delfín simboliza inteligencia social, innovación y conexión colectiva. Aunque Acuario es un signo de aire, su energía encuentra en el delfín una representación clara de su mente brillante y su espíritu libre que puede engañar por su apariencia tierna y ser colérico.

Otro animal con el que se asoció a este signo fue el cuervo

Piscis — Pez

Foto: Gettyimages

Piscis se encontraría representado en therian por el pez no es solo porque este en el glifo y la ilustración de este; sino porque este signo zodiacal se encuentra ligado a su naturaleza emocional y espiritual. Representa fluidez, sensibilidad y una conexión constante con el mundo interno. Así como los peces se mueven en el agua (elemento asociado a las emociones), Piscis navega en un universo de sentimientos, intuiciones y percepciones sutiles.

Otros animales con los que se asoció a este signo fueron el león marino y la foca

