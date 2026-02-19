¿Tu coche se sobrecalienta? Así puedes evitar daños graves

GENERANDO AUDIO...

Vas manejando tranquilamente y, de pronto, notas que la aguja de la temperatura se va al rojo o comienza a salir vapor del cofre. La escena puede asustar a cualquiera, pero lo más importante es no entrar en pánico; un coche sobrecalentado puede convertirse en un problema serio si no se actúa correctamente y a tiempo.

El sobrecalentamiento del motor es una de las fallas más comunes, especialmente en temporadas de calor o en trayectos largos.

Saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia entre una simple revisión y una reparación muy costosa. Conoce más detalles en una edición más de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Mantén la calma y reduce la velocidad

Lo primero es conservar la calma y disminuir la velocidad de forma gradual. Apaga el aire acondicionado de inmediato, ya que esto reduce la carga del motor.

Aunque suene extraño, encender la calefacción al máximo puede ayudar. Esto permite que parte del calor del motor se disipe hacia el interior del vehículo, ayudando a bajar la temperatura.

Oríllate en un lugar seguro

Busca un sitio seguro para detenerte lo antes posible. No sigas manejando “a ver si se compone”, ya que continuar circulando con el motor sobrecalentado puede provocar daños severos, como deformaciones internas o incluso la pérdida total del motor.

Enciende las luces intermitentes y asegúrate de estacionarte lejos del flujo vehicular.

Apaga el coche y espera

Una vez detenido, apaga el motor. Es fundamental no abrir el cofre de inmediato. El sistema estará extremadamente caliente y existe riesgo de quemaduras por vapor o por líquido hirviendo.

Es recomendable esperar al menos 15 o 20 minutos antes de intentar revisar cualquier componente.

Revisa el nivel de anticongelante

Cuando el motor ya esté más frío, puedes revisar el nivel del anticongelante o del agua del radiador. Si el nivel está bajo, puedes rellenarlo, pero únicamente cuando el sistema ya no esté caliente.

Nunca viertas agua fría en un motor sobrecalentado, ya que el cambio brusco de temperatura puede generar daños adicionales.

Nunca abras el tapón del radiador en caliente

Este punto es clave: jamás intentes abrir el tapón del radiador cuando el motor está caliente. La presión acumulada puede provocar que el líquido salga disparado y cause quemaduras graves.

Si después de rellenar el anticongelante el vehículo vuelve a sobrecalentarse, lo más recomendable es llamar a una grúa y llevarlo a revisión mecánica.

Seguir manejando en estas condiciones puede ocasionar daños muy costosos, que van desde una junta quemada hasta la pérdida total del motor. Actuar con prudencia y rapidez puede ahorrarte miles de pesos y, sobre todo, evitar ponerte en riesgo.

