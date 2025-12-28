La UNAM lo explica: ¿por qué celebramos el Año Nuevo cada 1 de enero?

GENERANDO AUDIO...

No siempre se celebró en esa fecha. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Estamos a punto de despedir 2025 y de iniciar un nuevo ciclo con nuevas metas y retos a partir de este 1 de enero, sin embargo, ¿te has preguntado por qué el Año Nuevo se celebra en esa fecha?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica las razones por las que celebramos ese día.

¿Por qué festejamos Año Nuevo cada 1 de enero?

Aunque la llegada del año nuevo tiene una base cultural y heredada de diversas civilizaciones, también se fundamenta en principios astronómicos.

Celebramos el 1 de enero gracias al calendario Gregoriano, instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582 que, como la mayoría de los calendarios en el mundo, se vincula con el movimiento orbital de la Tierra en torno al Sol.

Este sistema reemplazó al calendario Juliano de Julio César, que databa del 47 a.C., y corrigió errores acumulados en el cálculo del tiempo, alineando mejor los ciclos terrestres con las estaciones.

Antes del 1 de enero: otras culturas y sus calendarios

Cabe mencionar que no siempre comenzamos el año en enero. En la Antigua Roma, el año iniciaba en marzo hasta que Julio César ajustó el calendario al mes de enero, bajo la influencia de Jano, el dios de las transiciones, que miraba al pasado y al futuro.

En Mesoamérica, los pueblos prehispánicos desarrollaron calendarios muy precisos. Los mayas, por ejemplo, combinaban un ciclo de 360 días con cinco días de ajuste, llamados Wayeb, y un calendario de 260 días con fines rituales. En algunas regiones, su año empezaba alrededor del 16 de julio, adaptándose a los ciclos naturales locales, explicó la UNAM.

Año Nuevo: ¿quién celebra primero y quién último?

El cambio de año depende de los husos horarios. Kiribati, en Oceanía, recibe el año primero, mientras que Samoa Americana, al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha, lo celebra 24 horas después.

Este fenómeno crea un contraste curioso: dos vecinos geográficos celebran el Año Nuevo en días diferentes.

Año Nuevo: equilibrio entre ciencia y tradición

La fecha del 1 de enero no solo es una costumbre cultural, sino también un recordatorio de cómo la humanidad observó el cosmos para organizar su vida.

Desde los calendarios prehispánicos hasta el Gregoriano, los ciclos astronómicos guían la manera en que medimos el tiempo y celebramos la vida.

En 2026, el mundo cumplirá 444 años de recibir el Año Nuevo oficialmente cada 1 de enero.

