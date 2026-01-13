GENERANDO AUDIO...

Forma parte de la línea Fashionistas. Foto: Mattel/ASAN

Mattel presentó su primera Barbie autista este lunes, la figura fue creada en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo (ASAN) y fue desarrollada durante más de 18 meses.

“Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan, y nos enorgullece presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo”. Jamie Cygielman, directora Global de Muñecas de Mattel.

Forma parte de la colección Barbie Fashionistas, que presenta la gama más diversa de tonos de piel, texturas de cabello, tipos de cuerpo y diversas condiciones médicas y discapacidades.

“La muñeca, diseñada con la guía de la Red de Autodefensa del Autismo, ayuda a expandir la inclusión en el pasillo de juguetes y más allá, porque todos los niños merecen verse reflejados en Barbie”, agregó Cygielman.

Un diseño que busca representación auténtica

Colin Killick, director ejecutivo de ASAN, destacó la importancia de que los jóvenes autistas puedan verse reflejados de manera positiva y realista en juguetes como Barbie.

“Como orgullosos miembros de la comunidad autista, nuestro equipo de ASAN estuvo encantado de ayudar a crear la primera muñeca Barbie autista“. Colin Killick, director ejecutivo de ASAN Y agregó que es fundamental que “los jóvenes autistas vean representaciones auténticas y alegres de sí mismos, y eso es precisamente lo que representa esta muñeca”.

Desde la organización, señalaron que esta muñeca no solo representa visualmente a la comunidad autista, sino que también incorpora herramientas que promueven la autonomía y la independencia.

“Nos honra ver este hito hecho realidad y seguiremos impulsando más representaciones como esta que apoyen a nuestra comunidad a soñar en grande y vivir con orgullo”, destacó Killick.

¿Cómo es la nueva Barbie autista?

La muñeca incorpora características físicas, accesorios y vestimenta pensados para reflejar algunas experiencias comunes dentro del espectro autista:

Cuerpo articulado: cuenta con articulaciones en codos y muñecas que permiten realizar movimientos repetitivos, aleteos de manos u otros gestos que algunas personas utilizan para procesar estímulos sensoriales o expresar emociones.

Mirada: los ojos se orientan ligeramente hacia un costado, en referencia a que algunas personas autistas evitan el contacto visual directo.

Accesorios sensoriales: incluye un fidget spinner rosa con clip para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tableta.

Fidget spinner: el accesorio gira realmente y funciona como una herramienta sensorial para reducir el estrés y mejorar la concentración.

Auriculares: ayudan a representar la reducción de la sobrecarga sensorial al bloquear ruidos de fondo.

Tableta: muestra aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), utilizadas por algunas personas con dificultades para comunicarse de manera verbal.

Moda sensorial: viste un vestido morado holgado de corte A, con mangas cortas y falda vaporosa para reducir el contacto de la tela con la piel. Los zapatos son planos, para facilitar el movimiento y la estabilidad.

Voces de la comunidad autista

Como parte del lanzamiento, Barbie colaboró con defensoras y defensores de la comunidad autista, entre ellas Precious y Mikko Mirage, madre e hija; Madison Marilla, defensora del autismo y emprendedora creativa; y Aarushi Pratap, diseñadora de moda y artista visual autista.

La muñeca Barbie autista ya está disponible en Mattel Shop y en los principales minoristas.

