Neurotips: Tres claves para prevenir la depresión en los hijos

Sofía Díaz Pizarro comparte tres acciones clave que pueden ayudar a madres y padres a prevenir la depresión en sus hijos.

La comunicadora y especialista en bienestar emocional advierte que cambios como tristeza constante, enojo frecuente, aislamiento o problemas en la escuela no siempre son “una etapa”, sino señales que merecen atención.

Desde su espacio de Neurotips, explica que prevenir la depresión infantil no significa evitar que los niños sientan emociones difíciles, sino enseñarles a atravesarlas de manera segura, acompañada y consciente.

La experta señala que cuando un niño no aprende a expresar y regular lo que siente, las emociones pueden quedarse atrapadas en el cuerpo y convertirse en problemas de salud emocional a largo plazo.

¿Cómo ayudar a los hijos a regular sus emociones?

Sofía Díaz Pizarro recomienda aplicar la regla de tres de las emociones, una herramienta sencilla basada en la neurociencia que ayuda a los niños a reconocer, procesar y soltar lo que sienten.

1. Nombra

Ayuda a tu hijo a identificar la emoción: tristeza, frustración o enojo. Ponerle nombre a lo que siente, activa la corteza prefrontal y reduce la intensidad emocional.

2. Valida

Hazle saber que está bien sentirse así. Evita minimizar o negar lo que vive. Sentir no es un error.

3. Guía

Quédate cerca. Abrázalo, si lo necesita, respira con él y acompáñalo hasta que su cuerpo se calme.

“No niegues lo que sienten, no los castigues cuando lloran o se enojan, no pongas etiquetas como ‘exagerado’ o ‘llorón’. Cuando un niño aprende a atravesar sus emociones, estas no se quedan atoradas”. Sofía Díaz Pizarro

La especialista subraya que este acompañamiento emocional fortalece la salud mental desde la infancia y crea una base sólida para el bienestar a largo plazo.

“Ser feliz es tu derecho y también el de tus hijos”, concluye.

