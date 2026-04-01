Café usado y bicarbonato de sodio: el truco casero que debes probar

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Café usado y bicarbonato de sodio pueden servir en casa. Foto: Getty Images

Mezclar café molido usado con bicarbonato de sodio tiene múltiples beneficios en el hogar, desde funcionar como un limpiador natural hasta eliminar los malos olores del ambiente; conoce esta solución casera que no puede faltar en casa.

El café y el bicarbonato de sodio son elementos de uso cotidiano en el hogar; además de ser económicos y de fácil acceso, pueden tener diversos usos.

¿En qué se puede utilizar la mezcla de café y bicarbonato de sodio?

Repelente de insectos

La bióloga Alessandra Laranja, del Instituto de Biociencias de la Universidad Estatal Paulista (UNESP), campus de São José do Rio Preto, descubrió que el residuo del café produce un efecto que bloquea el desarrollo de la postura de huevos del mosquito que transmite el dengue.

De acuerdo con el estudio, 500 microgramos de cafeína por mililitro de agua bloquean el desarrollo de larvas en el segundo de sus cuatro estadios y reducen el tiempo de vida de los mosquitos adultos.

En su investigación, se mostró que la cafeína del residuo del café altera las enzimas esterazas, responsables de procesos fisiológicos fundamentales en estos insectos, lo cual podría explicar los efectos observados en larvas y adultos.

Esto solo con el café; en combinación con el bicarbonato de sodio, también se menciona en redes sociales que puede actuar como repelente de hormigas y otros insectos.

Actúa eliminando olores

Un estudio realizado por PSG Hospitals en India señala que el bicarbonato de sodio ayuda a eliminar olores fuertes, como los del cubo de basura y la ropa, según reportó el diario El Clarín.

Ha sido utilizado por generaciones para reducir malos olores en espacios reducidos o húmedos, como el refrigerador.

Por su parte, el café contiene una estructura porosa y compuestos como el nitrógeno, que absorben y neutralizan las moléculas responsables del mal olor.

La combinación de ambos es ideal para evitar olores en el frigorífico, el bote de basura e incluso en los zapatos.

Exfoliante

Debido a su textura granulosa, la mezcla puede utilizarse como exfoliante corporal; sin embargo, se recomienda verificar previamente que no exista alergia.

Como material de limpieza

El bicarbonato de sodio es ampliamente utilizado como blanqueador. Neutraliza ácidos grasos y olores gracias a su pH alcalino, actuando como desengrasante.

La efectividad de ambos ingredientes se basa en sus propiedades abrasivas y reacciones químicas naturales, ideales para limpiar superficies como fregaderos, refrigeradores y azulejos.

¿Cómo se hace la mezcla para cualquiera de estos usos?

Aunque no existe una proporción exacta, comúnmente se utilizan partes iguales de restos de café y bicarbonato de sodio.

Para repeler insectos , agrega unas gotas de agua para formar una pasta y colócala en un recipiente cerca de plantas o zonas donde se concentran.

, agrega unas gotas de agua para formar una y colócala en un recipiente cerca de o zonas donde se concentran. Para eliminar olores , coloca la mezcla en un plato en el área deseada.

, coloca la mezcla en un plato en el área deseada. Como exfoliante , aplica una pequeña cantidad y frota suavemente durante unos segundos.

, aplica una pequeña cantidad y frota suavemente durante unos segundos. Para limpieza, frota sobre superficies grasosas, deja actuar de 10 a 15 minutos y retira.

Se recomienda tener precaución al usar esta combinación y consultar las especificaciones del material a limpiar, ya que podría resultar corrosiva en ciertas superficies.

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