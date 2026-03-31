¿Cansado todo el tiempo? No siempre es falta de sueño: estas pueden ser las causas

| 14:20 | Maggie Hegyi | Uno TV

Sentirse cansado todo el tiempo, incluso después de dormir, es más común de lo que parece y no siempre está relacionado con la falta de descanso. Existen diversos factores cotidianos que pueden afectar tus niveles de energía sin que lo notes, desde lo que comes hasta cómo es tu rutina diaria. Identificarlos es clave para recuperar el equilibrio y evitar que la fatiga se vuelva parte de tu día a día, conoce más en una nueva edición de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Uno de los principales motivos es la deshidratación, cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, funciones básicas como la concentración y el rendimiento mental se ven afectadas, generando una sensación constante de agotamiento. A esto se suma la mala alimentación: el consumo frecuente de azúcares y alimentos ultraprocesados provoca picos de energía momentáneos que rápidamente se desploman, dejando como resultado más cansancio del inicial.

El exceso de pantallas, el estrés constante y la falta de movimiento también juegan un papel importante. Pasar demasiadas horas frente a dispositivos electrónicos puede alterar los ciclos de descanso y fatigar la vista, mientras que vivir en estado de alerta permanente agota al cuerpo. Además, llevar una vida sedentaria reduce la energía general, aunque parezca contradictorio. Dormir bien sigue siendo fundamental, pero pequeños cambios como hidratarse mejor, moverse más y desconectarse por momentos pueden marcar una gran diferencia.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Eligen a los 10 mejores tacos de México, pero la lista genera polémica: algunos ni siquiera son tacos

Estilo de vida

Eligen a los 10 mejores tacos de México, pero la lista genera polémica: algunos ni siquiera son tacos

NeuroTips: el ejercicio de 30 segundos que tu cerebro necesita para quererte más y tener una mejor autoestima

Estilo de vida

NeuroTips: el ejercicio de 30 segundos que tu cerebro necesita para quererte más y tener una mejor autoestima

Tacos dorados de zanahoria: receta fácil para reducir el consumo de carne sin renunciar al sabor

Estilo de vida

Tacos dorados de zanahoria: receta fácil para reducir el consumo de carne sin renunciar al sabor

Romero en la recámara: estos son los beneficios de tener esta planta en tu habitación

Estilo de vida

Romero en la recámara: estos son los beneficios de tener esta planta en tu habitación

Etiquetas: , , ,