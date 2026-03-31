¿Cansado todo el tiempo? No siempre es falta de sueño: estas pueden ser las causas

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Sentirse cansado todo el tiempo, incluso después de dormir, es más común de lo que parece y no siempre está relacionado con la falta de descanso. Existen diversos factores cotidianos que pueden afectar tus niveles de energía sin que lo notes, desde lo que comes hasta cómo es tu rutina diaria. Identificarlos es clave para recuperar el equilibrio y evitar que la fatiga se vuelva parte de tu día a día, conoce más en una nueva edición de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

Uno de los principales motivos es la deshidratación, cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, funciones básicas como la concentración y el rendimiento mental se ven afectadas, generando una sensación constante de agotamiento. A esto se suma la mala alimentación: el consumo frecuente de azúcares y alimentos ultraprocesados provoca picos de energía momentáneos que rápidamente se desploman, dejando como resultado más cansancio del inicial.

El exceso de pantallas, el estrés constante y la falta de movimiento también juegan un papel importante. Pasar demasiadas horas frente a dispositivos electrónicos puede alterar los ciclos de descanso y fatigar la vista, mientras que vivir en estado de alerta permanente agota al cuerpo. Además, llevar una vida sedentaria reduce la energía general, aunque parezca contradictorio. Dormir bien sigue siendo fundamental, pero pequeños cambios como hidratarse mejor, moverse más y desconectarse por momentos pueden marcar una gran diferencia.

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