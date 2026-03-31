Eligen a los 10 mejores tacos de México, pero la lista genera polémica: algunos ni siquiera son tacos

GENERANDO AUDIO...

¡Celebra el Día del Taco 2026 con unos taquitos! | Foto: Cuartoscuro

Taste Atlas, la guía gastronómica internacional que recopila y califica platillos tradicionales de todo el mundo, dio a conocer cuáles son las 10 mejores variedades de tacos, un listado que no ha estado exento de polémica.

El listado se difunde en el marco del Día del Taco, que se conmemora cada 31 de marzo para reconocer el valor cultural y nutricional de uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura.

Sin embargo, la controversia surge porque el pasado 17 de marzo el sitio publicó un ranking con las 28 variedades de tacos, ordenadas del mejor al peor, basado en las calificaciones de los usuarios de su plataforma. En esa lista, algunas opciones han sido cuestionadas, ya que para muchos no cumplen con la definición tradicional de taco.

Los 10 mejores tacos de México, según Taste Atlas

1. Quesabirria

Taste Atlas define a la quesabirria como un “popular platillo callejero” que mezcla la birria con las quesadillas. Su origen se remonta a Tijuana y consiste en tortillas grandes rellenas de carne cocida al estilo birria con queso derretido. ¿La clave? Que la tortilla se cocine en estufa hasta quedar crujiente, así como acompañarla del consomé de la birria.

2. Gringas

El segundo puesto del ranking corresponde a las gringas, otro platillo típico mexicano hecho con tortillas de harina rellenas de carne de cerdo marinada al pastor, queso y rodajas de piña (no obligatorio). Los especialistas reconocen la posibilidad de agregarles cebolla, salsa y cilantro.

“Se cree que el nombre del platillo, una forma femenina de ‘gringo’, proviene de la idea de que las tortillas de harina son más populares que las de maíz al norte de la frontera mexicana”. Taste Atlas

3. Tacos gobernador

Los llamados “tacos gobernador” reciben su nombre de un gobernador de Sinaloa, según Taste Atlas, que no precisó al mandatario en cuestión. Estos consisten en tortillas calientes rellenas con camarones, queso rallado, cilantro, cebolla y tomate. Las tortillas se untan con mantequilla y se cocinan a la plancha. Para rematar: limón y salsa, para que amarre.

4. De carne asada

El portal de gastronomía señaló que los tacos de carne asada son los primeros tacos de la historia en el siglo XVI, elaborados con finas tiras de carne cocinadas sobre brasas. En sus inicios, se colocaba la carne sobre una tortilla de maíz y se le agregaba guacamole, cebolla, chiles y limón. A pesar de las múltiples variaciones, la combinación original sigue siendo un clásico.

5. De pastor

El famoso taco al pastor es una evolución a partir de las tradiciones culinarias libanesas que llegarón a México a finales del siglo XIX y proviene del shawarma, con la variación mexicana de que se cambiaron las especias y, en lugar de cordero, se usa puerco.

Los tacos al pastor que se conocen el día de hoy son originarios de la ciudad de Puebla. Se sirven finas piezas de puerco que vienen de un trombo, se colocan en una tortilla y se terminan con cebolla, cilantro, salsa y piña, según Taste Atlas. “La adición de la piña sigue siendo un misterio sin resolver”, remató.

6. Tacos de camarón

Originarios de Baja California, los taquitos de camarón se aderezan con tomate, cebolla, cilantro, mayonesa o pico de gallo, además de limón. ¿La recomendación de Taste Atlas? Acompañarlos con una cerveza fría para el calor.

7. Tacos de pescado

Así como los tacos de camarón, el taco de pescado también tiene su origen en la región mexicana de Baja California. Se sirven en una tortilla de maíz y llevan trozos de pescado frito o a la parrilla, vegetales como repollo o lechuga y se dan el toque final con crema agria o mayonesa.

“Este platillo también es popular en Estados Unidos, especialmente en California, en donde se puede encontrar en numerosos puestos”, remata Taste Atlas.

8. Al carbón

Los tacos al carbón no son los mismos que los de bistec, pues la carne se asa a la parrilla sobre las brasas. La tortilla, de harina o de maíz o de trigo, se rellenan con una variedad de carnes a la parrilla, como arrachera, aunque se puede usar cualquier tipo de carne junto con pimientos, cebolla o cilantro fresco picado.

9. Tacos árabes

Los tacos árabes, originarios de Puebla, consisten en tortillas de pan de pita (pan árabe) y se rellenan con carne de cerdo marinada en comino y cortada en finas piezas, salsa de chipotle y una salsa a base de yogur, jugo de limón, aceite de oliva, ajo y perejil.

“Como su nombre indica, y muchos creen, los inmigrantes de Oriente Medio llegaron a Puebla después de la Primera Guerra Mundial y trajeron consigo su tradición culinaria, relacionada con el shawarma, de servir cordero asado en rodajas en pan pita”. Taste Atlas

10. Tacos de lengua

“De lengua me como un taco“, dice el refrán. El taco de lengua se rellena con finas tiras de lengua de res cocida y asada, junto con ingredientes que dependen del gusto personal, aunque se acostumbra servirlo con salsas, cilantro y jugo de limón.

El resto de tacos enlistados

Cabe destacar que Taste Atlas publicó otros 18 tacos característicos mexicanos, ordenados de mejor a peor, según las preferencias de sus usuarios.

11. Tacos de adobada

12. Tacos de canasta

13. Tacos de cabeza

14. Tacos de bistec (Steak tacos)

15. Mission-Style Tacos

16. Mulita

17. Taquitos

18. Puffy Taco

19. Breakfast Tacos

20. Navajo Tacos

21. Tacos de chuleta (Pork chop tacos)

22. Tacos de frijoles con queso

23. Tacos de chapulines

24. Tacos de costilla (Rib tacos)

25. Tacos de papa

26. Tacos de gaonera

27. Tacos acorazados (Armored tacos)

28. Tacos de oreja

Las clasificaciones gastronómicas de Taste Atlas se basan en las valoraciones de su audiencia, mediante una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales e ignoran las valoraciones de bots, nacionalistas o patrióticas locales, otorgando mayor valor a las valoraciones de los usuarios que el sistema reconoce como expertos.

Para la lista “28 variedades de tacos clasificadas del mejor al peor” hasta el 17 de marzo de 2026, se registraron 749.521 valoraciones, de las cuales 483.351 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.

“Las clasificaciones de Taste Atlas no deben considerarse la conclusión definitiva sobre la gastronomía mundial. Su propósito es promover la excelencia de la gastronomía local, fomentar el orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que aún no se han probado”, remató el portal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.