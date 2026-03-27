Tacos dorados de zanahoria: receta fácil para reducir el consumo de carne sin renunciar al sabor

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Combina una textura crujiente por fuera con un relleno suave. Foto: Getty Images

Si buscas reducir el consumo de carne sin renunciar al sabor, los tacos dorados de zanahoria se convierten en una alternativa práctica, económica y muy rendidora.

Este platillo combina una textura crujiente por fuera con un relleno suave que funciona perfecto para la comida diaria o para compartir en familia.

Además de su sabor, la zanahoria aporta nutrientes y permite preparar recetas más ligeras sin complicaciones en la cocina.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar tacos dorados de zanahoria?

Como explica el sitio Cocina Vital, para preparar los tacos dorados de zanahoria para cuatro personas necesitarás:

8 zanahorias ralladas

1/2 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina integral

1/2 taza de caldo de pollo

1/2 kg de tortillas de maíz

2 tazas de aceite

2 tazas de lechuga romana fileteada

Una taza de crema

200 gramos de queso fresco desmoronado

1/4 de taza de salsa verde

4 rábanos para decorar

Sal y pimienta al gusto

¿Cómo se preparan los tacos dorados de zanahoria?

Primero, acitrona la cebolla y el ajo en mantequilla hasta que suelten su aroma. Agrega la zanahoria rallada junto con la harina integral, mezcla bien y salpimienta.

Cocina la mezcla durante cinco minutos sin dejar de mover para evitar que se pegue. Después, vierte el caldo de pollo, tapa y deja cocinar durante 20 minutos o hasta que la zanahoria tenga una textura suave. Retira del fuego y deja enfriar.

Para el siguiente paso, calienta las tortillas para que sean más manejables, rellénalas con la mezcla de zanahoria, enróllalas y forma los tacos. Lleva al refrigerador durante 30 minutos para que mantengan su forma al freír.

Después, fríe los tacos en aceite caliente hasta que queden dorados y crujientes. Finalmente, colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.

¿Cómo servir los tacos dorados de zanahoria para potenciar su sabor?

Puedes servir los tacos con lechuga, crema y queso fresco. Si quieres dar un toque extra, decora con rábanos para darles más sabor.

Si quieres llevarlos a otro nivel, acompaña con una salsa verde casera de chile serrano con limón. Este detalle resalta los ingredientes y equilibra la textura del relleno.

Los tacos dorados de zanahoria demuestran que comer sin carne no significa sacrificar el sabor. Con ingredientes sencillos y pasos fáciles, puedes preparar un platillo completo, crujiente y perfecto para cualquier ocasión.

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