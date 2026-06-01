Calentar cáscara de limón, canela y jengibre: por qué recomiendan esta infusión y para qué funciona

GENERANDO AUDIO...

Infusión de limón, jengibre y canela. Foto: Getty Images

Las bebidas calientes preparadas con ingredientes naturales suelen ganar popularidad en redes sociales por sus supuestos beneficios para la salud, una de las combinaciones más comentadas es la de cáscara de limón, canela y jengibre, una infusión que se puede consumir en las mañanas o antes de dormir.

Aunque algunos contenidos aseguran que esta mezcla ayuda a “desintoxicar” el organismo o a bajar de peso rápidamente, no existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones, sin embargo, los ingredientes que la componen sí contienen compuestos asociados con diversos beneficios para la salud.

¿Qué aporta la cáscara de limón?

El limón es conocido por su contenido de vitamina C, un nutriente que actúa como antioxidante y ayuda a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

De acuerdo con Mayo Clinic, la vitamina C también participa en la producción de colágeno, favorece la cicatrización y contribuye a una mejor absorción del hierro presente en los alimentos.

Además, los cítricos contienen compuestos vegetales y antioxidantes que han sido objeto de estudio por sus posibles beneficios para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico.

Aunque gran parte de los nutrientes se encuentran en la pulpa y el jugo, la cáscara también aporta sustancias aromáticas y compuestos antioxidantes que pasan parcialmente al agua durante la preparación de la infusión.

El jengibre y sus efectos en la digestión

El jengibre es uno de los ingredientes naturales más estudiados por la ciencia. Según Mayo Clinic, su principal compuesto activo, conocido como gingerol, ha mostrado propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en diversas investigaciones.

Durante años se ha utilizado para aliviar molestias digestivas, sensación de pesadez estomacal y náuseas. De hecho, una revisión publicada en la revista científica Women and Birth encontró evidencia de que puede reducir la intensidad de las náuseas y los vómitos en mujeres embarazadas.

Por ello, muchas personas recurren al jengibre en forma de té o infusión cuando presentan malestar digestivo o buscan una bebida reconfortante.

¿Qué beneficios tiene la canela?

La canela también destaca por su contenido de antioxidantes, según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH), la canela ha sido estudiada por su posible efecto sobre los niveles de glucosa en sangre, aunque la evidencia disponible sigue siendo limitada y no sustituye tratamientos médicos

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas advierten que la canela no debe considerarse un tratamiento para enfermedades como la diabetes ni sustituir las indicaciones médicas.

Además de sus posibles efectos sobre la salud, este ingrediente aporta aroma y sabor a las bebidas calientes, lo que puede ayudar a reducir el consumo de azúcar añadido.

¿Qué sucede cuando se combinan?

Cuando la cáscara de limón, la canela y el jengibre se hierven juntos, se obtiene una bebida aromática que concentra parte de los compuestos presentes en cada ingrediente.

Sin embargo, es importante aclarar que no existen estudios científicos que demuestren beneficios específicos derivados de esta combinación en particular. Es decir, no hay pruebas de que la mezcla elimine toxinas, derrita grasa corporal o acelere de manera significativa el metabolismo.

Lo que sí puede ocurrir es que esta bebida contribuya a una adecuada hidratación, sustituya refrescos u otras bebidas azucaradas y aporte algunos antioxidantes provenientes de sus ingredientes.

¿Esta mezcla desintoxica el cuerpo?

Uno de los mitos más extendidos sobre esta infusión es que ayuda a “limpiar” o “desintoxicar” el organismo. La Cleveland Clinic explica que no existe evidencia de que el agua con limón o infusiones similares eliminen toxinas del cuerpo, ya que esa función la realizan de forma natural órganos como el hígado y los riñones

Por ello, ninguna bebida por sí sola puede sustituir las funciones naturales de estos órganos ni eliminar toxinas de manera extraordinaria.

Cómo prepararla

Para preparar esta infusión se suele utilizar:

La cáscara de un limón bien lavado.

Una rama de canela.

Un trozo pequeño de jengibre fresco.

Dos tazas de agua.

Los ingredientes se colocan en una olla con agua y se dejan hervir durante varios minutos, después se cuela la bebida y se consume caliente.

Aunque se trata de una bebida generalmente segura para la mayoría de las personas, el consumo excesivo de limón puede afectar el esmalte dental debido a su acidez.

Es importante tomar en cuenta que quienes padecen enfermedades digestivas o toman ciertos medicamentos deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporar remedios caseros de manera habitual.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.