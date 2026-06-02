¿Cargas tu celular toda la noche? Cuidado, sigue este truco de Maggie Hegyi

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Maggie Hegyi comparte en “Trucos para ti” por qué no debes dejar el celular conectado toda la noche, aunque aclara que es poco probable que pueda provocar que la batería explote.

La conductora aclaró que muchas personas creen que cargar el celular durante toda la noche puede arruinarlo, pero los teléfonos actuales ya cuentan con sistemas que ayudan a detener o controlar la carga cuando llegan al 100%.

¿Cargar el celular toda la noche daña la batería? Maggie Hegyi responde

Maggie Hegyi dice que cargar el celular toda la noche no está prohibido, pero tampoco es lo ideal si quieres que la batería dure más tiempo.

La clave está en evitar hábitos que generan calor. Por ejemplo, dejar el celular debajo de la almohada, cargarlo con una funda muy gruesa o ponerlo en un lugar caliente puede desgastar la batería con el paso del tiempo.

“El verdadero enemigo de la batería es el calor”, explicó Maggie Hegyi en el video.

El truco para cuidar la batería del celular

Maggie Hegyi señala que una de las mejores formas de cuidar la batería es mantener el celular en un rango de carga saludable.

“Las baterías de litio, que son las más comunes en los celulares, suelen durar más cuando se mantienen entre el 20% y el 80% de carga”, destaca.

Esto significa que no es necesario tener el celular siempre al 100%. De hecho, hacerlo todos los días puede acelerar el desgaste de la batería.

Tampoco es recomendable dejar que la batería llegue a cero y que el celular se apague por completo.

Errores comunes al cargar el celular

Maggie Hegyi también alerta sobre algunos hábitos que pueden afectar el equipo con el tiempo como:

Cargar el celular debajo de la almohada

Usar fundas gruesas mientras se carga

Dejarlo en lugares calientes

Usar cargadores piratas

Mantenerlo siempre al 100%

Dejar que la batería llegue a 0%

Uno de los puntos más importantes es el uso de cargadores originales. Maggie Hegyi advirtió que los cargadores piratas pueden provocar sobrecalentamiento y daños reales al celular.

Consejos de Maggie Hegyi para que la batería dure más

Usa cargadores originales

Lo ideal es cargarlo en un lugar fresco, sin cubrirlo y sin exponerlo a temperaturas altas

Desconéctalo cuando ya tenga suficiente carga y no esperar siempre a que llegue al mínimo.

Con estos sencillos pasos, el celular puede conservar mejor su batería y rendir por más tiempo.