¿Hacer ejercicio es uno de tus propósito para 2026?: tips para no terminar con lesiones

Una persona debe ejercitarse bien para iniciar el año, o en cualquier otro momento, considerando los objetivos por lo que se quiere tiene actividad deportiva. Esto lo destacó Antonio Barbosa, quien es fisiatra y especialista en ciencias del deporte y rehabilitación.

Durante su intervención en el programa “A las nueve en Uno”, con Rocío Ireta y Juan Rivas, el especialista habló sobre qué hacer antes de hacer ejercicio, pues es algo que luego los “primerizos” no consideran.

Objetivos para hacer ejercicio

Tips para ejercitarse bien para iniciar el año.

Antonio Barbosa mencionó que las personas pueden ejercitarse bien para iniciar el año porque lo toman como algo motivacional, para bajar de peso, para estar más fuertes o incluso para tener mayor elasticidad, u otras razones.

Los errores durante el ejercicio son normales en primerizos

Una falta de costumbre deportiva es normal que conlleve a ciertos errores, así lo refiere el especialista:

“Empieza el año y estamos superemocionados y vamos a bajar de peso, ya empieza el primer día y quiero darle con todo y ahí es cuando no escuchamos nuestro cuerpo y empezamos a lastimarnos, ¿no? Entonces no definimos nuestros objetivos y mucho menos elegimos qué tipo de ejercicio vamos a hacer”. Antonio Barbosa, fisiatra

Antes del ejercicio, hay que hacer una revisión del cuerpo

El experto señaló que se debe ubicar cualquier anomalía en el cuerpo, antes de hacer ejercicio; como una dolencia en el hombro, en el cuello o si se tiene un problema de espalda. Si se dejan de lado, y se comienza la actividad, lo más probable que se presente una lesión más grave.

En caso de presentar una dolencia, previa al ejercicio, Antonio Barbosa indicó que se debe acudir con un especialista para que se haga una valoración, para sanar y luego ya poder ejercitarse.

¿Qué ejercicios se pueden hacer para comenzar?

Los “primerizos”, y quienes detectaron una pequeña lesión en su cuerpo, luego de rehabilitarse, pueden empezar con un ejercicio de cardio, de entrenamiento de fuerza muscular para mejorar la flexibilidad, o de entrenamientos de intervalos.

“Siempre es mejor ir con un especialista, o un entrenador formado, para que te haga una valoración inicial, cuánto estás en sobrepeso, cuáles son tus medidas, qué tanto está tu cuerpo con esa flacidez, si te falta mayor tonicidad y cómo debes empezar tu ejercicio”. Antonio Barbosa, fisiatra

De esta forma se evita un error bastante común, hacer ejercicio sin supervisión. Por ello, el especialista indicó que tener una buena guía inicial ayudará a cumplir los objetivos trazados a corto y largo plazo.

¿Qué hacer para bajar de peso y a quiénes recurrir?

Si una persona quiere bajar de peso, debe considerar que es una situación a largo plazo, pero tener el apoyo de alguien, como un buen instructor y un médico:

“Mi consejo es ver a un instructor, preséntate delante de él y que él te haga una rutina para que tú puedas llevar este ejercicio a un buen objetivo y no te vayas a lastimar. Y también un doctor”. Antonio Barbosa, fisiatra

El experto enfatizó que las personas no deben entrar en desesperación y entender que su situación no cambiará en un lapso muy corto de tiempo. Dijo que un mes de trabajo no marcará una gran diferencia, por dar un ejemplo.

Recomendaciones para el ejercicio

Si alguien desea ejercitarse bien para iniciar el año, Antonio Barbosa recomendó algunas cosas tanto para principiantes, o para quien ya tiene experiencia en el tema:

Consejos para principiantes

Tener un buen instructor.

Ejercicios cardiovasculares, de menos a más.

“Haz un paréntesis y ve que tú necesitas en una semana, aproximadamente en 5 días, 75 minutos de ejercicio aeróbico con una intensidad de baja a media, para el cual no te vayas a lastimar también”. Antonio Barbosa, fisiatra

Consejos para expertos

150 minutos a la semana, pensando que tu semana es de cinco días, se puede distribuir con ejercicios cardiovasculares del primer día.

Después ejercicios de estiramiento el martes, de 15 minutos aproximadamente.

El miércoles ya meterle un poquito de fuerza muscular.

El jueves retomar otra vez estiramientos.

Y el viernes otra vez cardio (caminata o pasos ligeros, algo suave para no lastimarse.

Antonio Barbosa reiteró que siempre ir de menos a más, para que esto sea benéfico, y no algo malo para el cuerpo que termine con lesiones, es lo mejor que se puede hacer.

