¿Qué bebida da menos cruda? Vino, tequila, cerveza o vodka, según la ciencia

La resaca, popularmente conocida como “cruda”, es una condición común entre quienes consumen cantidades excesivas de alcohol. Incluso, beber más de una copa por hora puede desencadenarla, de acuerdo con expertos de la Clínica de Cleveland, en Estados Unidos.

“El cuerpo necesita aproximadamente una hora para metabolizar una copa de alcohol”, explicaron los especialistas. No obstante, el tipo de bebida también influye en la intensidad de la cruda. Según los expertos, los congéneres (sustancias químicas que se producen de manera natural durante la fermentación y destilación de las bebidas alcohólicas) pueden agravar los síntomas de la resaca.

Las bebidas de color claro, como el vodka, la ginebra, la cerveza clara y el vino blanco, suelen provocar síntomas de resaca menos intensos. En contraste, las bebidas oscuras con altos niveles de congéneres, como el bourbon, el whisky, el tequila, el brandy, las cervezas oscuras y el vino tinto, se asocian con resacas más severas.

De hecho, un estudio científico encontró que el vodka es la bebida alcohólica que provoca menos resaca, mientras que el bourbon o el whisky se ubican entre las que generan síntomas más intensos al día siguiente.

Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque una mayor cantidad de congéneres aumenta la probabilidad de una resaca intensa, la cantidad total de alcohol ingerida sigue siendo el factor principal en la aparición de la cruda.

5 pasos probados por la ciencia para evitar la “cruda” (o reducir su gravedad)

Los médicos de Cleveland recomendaron estos 5 pasos para evitar o reducir la gravedad de la temida “cruda”.

Bebe las bebidas carbonatadas lentamente. Si tomas bebidas carbonatadas con alcohol, como el champán , tómalas lentamente. Las burbujas de dióxido de carbono pueden acelerar la absorción del alcohol en el torrente sanguíneo y competir con la absorción de oxígeno.

Si tomas bebidas carbonatadas con alcohol, como el , tómalas lentamente. Las en el torrente sanguíneo y competir con la absorción de oxígeno. Elije con cuidado. Consume bebidas con menos congéneres, puedes optar por bebidas claras.

Consume bebidas con menos congéneres, puedes optar por bebidas claras. Bebe agua. Alterna las bebidas alcohólicas con agua natural. El agua ayuda a prevenir la deshidratación.

Alterna las bebidas alcohólicas con agua natural. El agua ayuda a prevenir la deshidratación. Come antes de beber. La comida ayuda a retardar la absorción del alcohol. Es mejor comer antes de beber , y una comida más copiosa puede contrarrestar los efectos del alcohol en el cuerpo.

La comida ayuda a retardar la absorción del alcohol. , y una comida más copiosa puede contrarrestar los efectos del alcohol en el cuerpo. Controla tu consumo. Limita el consumo a una bebida por hora. Eso es aproximadamente lo que tu cuerpo puede procesar.

¿Cuándo debo buscar atención de emergencia por una “cruda”?

Los especialistas de Cleveland recomendaron llamar al 911 si estás con alguien que ha estado bebiendo y muestra alguno de estos síntomas:

Piel pálida o azul (en personas con tonos de piel oscuros, revise sus encías y labios)

Respiración lenta (menos de ocho respiraciones por minuto) o irregular (si hay un intervalo de más de 10 segundos entre respiraciones)

Frío al tacto (hipotermia )

Confusión

Desmayarse (perder el conocimiento) o tener dificultad para permanecer consciente.

Convulsiones

Vómitos intensos

¿Cuáles son los síntomas de la resaca?

Los síntomas de una resaca pueden incluir:

Depresión, ansiedad o irritabilidad

Sueño perturbado

Mareos y vértigo (sensación de moverse cuando no se está)

Fatiga y debilidad

Dolor de cabeza, ojos rojos y sensibilidad a la luz y al sonido

Aumento de la presión arterial

Latidos cardíacos rápidos

Dolores musculares y debilidad

Náuseas , vómitos y dolor de estómago

Sudoración excesiva (diaforesis)

Sed extrema (polidipsia)

Temblor esencial (sacudida

También es más probable tener problemas de memoria, concentración y coordinación cuando se tiene resaca.

En general, la gravedad de los síntomas depende de cuánto se bebió y durante cuánto tiempo. Pero la salud y otros factores también influyen.

“Algunas personas sufren resaca incluso después de una sola copa. Otras personas que beben mucho no presentan síntomas”, destacaron los especialistas.

Por lo general, los síntomas empeoran cuando el nivel de alcohol en sangre baja a cero. Pero una “cruda” puede durar aproximadamente un día o incluso más.