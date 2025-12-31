¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo representa?

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino? Foto: Getty Images

El Año Nuevo Chino 2026, también conocido como Festival de la Primavera, dará inicio el martes 17 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario lunar tradicional. A diferencia del calendario occidental, esta celebración no tiene una fecha fija, ya que se determina por la segunda Luna nueva después del solsticio de invierno, lo que hace que cada año cambie entre finales de enero y mediados de febrero.

Esta festividad es una de las más importantes en la cultura china y marca el inicio de un nuevo ciclo, no solo en el calendario, sino también en lo espiritual, familiar y simbólico.

¿Qué animal representa al Año Nuevo Chino 2026?

El 2026 estará regido por el Caballo, uno de los 12 animales que conforman el zodiaco chino, el cual se repite en ciclos de 12 años. En esta ocasión, además, se tratará del Año del Caballo de Fuego, una combinación especial dentro del ciclo sexagenario chino, que mezcla animales y elementos (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua) y solo se repite cada 60 años.

El Año del Caballo comenzará el 17 de febrero de 2026 y finalizará el 5 de febrero de 2027, cuando dará paso al siguiente signo del zodiaco chino. Durante este periodo, muchas personas consultan el horóscopo chino para conocer cómo influirá esta energía en su vida personal, laboral y emocional.

El significado del Caballo y el elemento Fuego

Dentro del horóscopo chino, el Caballo simboliza la energía, la libertad, la pasión y el movimiento constante. Se le asocia con personas independientes, sociables y decididas, que buscan avanzar sin miedo a los cambios. Los años regidos por este animal suelen estar marcados por dinamismo, acción y decisiones importantes.

El elemento Fuego potencia estas cualidades, ya que representa entusiasmo, liderazgo, creatividad y transformación. Por ello, el 2026 podría ser un año propicio para iniciar proyectos, asumir retos profesionales y realizar cambios significativos, aunque también se recomienda actuar con cautela para evitar la impulsividad.

Tradiciones y celebraciones del Año Nuevo Chino

Las celebraciones del Año Nuevo Chino suelen extenderse por 15 días, concluyendo con el tradicional Festival de los Faroles. Entre las costumbres más representativas se encuentran las reuniones familiares, la limpieza del hogar para eliminar la mala suerte, el uso de decoraciones rojas, los fuegos artificiales y el intercambio de sobres rojos con dinero, conocidos como hongbao, que simbolizan buenos deseos.

Aunque su origen es chino, esta festividad se celebra en numerosos países de Asia y en ciudades de todo el mundo, convirtiéndose en un evento cultural de alcance global.

