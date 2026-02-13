Yuko Yamaguchi se retira tras más de 40 años como diseñadora de Hello Kitty

GENERANDO AUDIO...

Yuko Yamaguchi dejará de diseñar a Hello Kitty. Foto: AFP

La excéntrica artista japonesa Yuko Yamaguchi anunció su retiro luego de más de cuatro décadas como la mente creativa detrás de Hello Kitty, uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop mundial.

Desde 1980, Yamaguchi fue la responsable de moldear cada detalle de la imagen de Kitty, supervisando su evolución estética y consolidándola como emblema del fenómeno “kawaii”, término japonés que significa “bonito” o “tierno” y que ha trascendido fronteras como una poderosa corriente cultural.

Aunque muchos la consideran una gata, oficialmente Hello Kitty no lo es, según la propia compañía, se trata de una niña británica llamada Kitty White, originaria de Londres. Esa dualidad, entre lo humano y lo felino, ha sido parte del encanto que la convirtió en un ícono global.

La noticia fue confirmada por Sanrio, empresa creadora del personaje, a través de su página web. La compañía informó que Yamaguchi “pasó el testigo a la siguiente generación”, marcando el cierre de una era histórica para la marca.

El relevo quedará en manos de una nueva diseñadora identificada bajo el seudónimo de “Aya”, quien asumirá oficialmente el cargo a finales de 2026. Sanrio destacó que Yamaguchi “escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas y diseñadores de Japón y del extranjero y convirtió a Hello Kitty en un personaje querido por todos”, al tiempo que agradeció su dedicación y legado.

Hello Kitty debutó en 1974 como una simple ilustración impresa en un pequeño monedero de vinilo. Lo que comenzó como un accesorio modesto pronto se transformó en un fenómeno comercial sin precedentes.

Con el paso de los años, la imagen del personaje se estampó en decenas de miles de productos, desde mochilas y ropa hasta electrodomésticos como arroceras. Su presencia también se expandió mediante colaboraciones de alto perfil con marcas internacionales como Adidas y Balenciaga, consolidando su influencia tanto en la moda urbana como en el lujo.

El fenómeno está lejos de detenerse, pues actualmente se encuentra en preparación una película producida por Warner Bros., mientras que un nuevo parque temático de Hello Kitty abrirá sus puertas el próximo año en la isla tropical china de Hainan, ampliando aún más el alcance internacional de la marca.

A diferencia de otras exportaciones culturales japonesas como Pokémon o Dragon Ball, Hello Kitty no cuenta con una narrativa compleja ni una historia épica que sustente su popularidad. Su esencia radica en la simplicidad de su diseño y en la conexión emocional que genera.

El nombre completo del personaje es Kitty White, tiene una hermana gemela llamada Mimmy, un novio conocido como Dear Daniel y hasta un gato mascota.

Entre sus gustos destacan la tarta de manzana que prepara su madre, y sueña con convertirse en pianista o poeta.

Ese universo sencillo, pero cuidadosamente construido, fue en gran parte moldeado por la visión creativa de Yamaguchi, quien incluso adoptó en público una estética inspirada en el personaje que ayudó a inmortalizar.

