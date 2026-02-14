Campo mexicano listo para San Valentín con 15.6 millones de gruesas de flores

GENERANDO AUDIO...

El campo mexicano se reportó listo para celebrar San Valentín este 14 de febrero con una siembra preliminar de 15 millones 611 mil gruesas de flores, al cierre de 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre ellas encontramos gruesas de rosas, gladiolas y gerberas, las más solicitadas por las y los consumidores y cuyo volumen garantiza abasto suficiente para la alta demanda del Día del Amor y la Amistad, mencionó la dependencia.

Rosas lideran las ventas en la temporada

La rosa se mantiene como la flor más popular para esta celebración; los floricultores cultivaron 9 millones 500 mil gruesas, que es la unidad de medida equivalente a 12 docenas, en una superficie de mil 714 hectáreas sembradas.

Cabe mencionar que, del total de esta producción, el Estado de México aportó 78.7%, es decir, 7 millones 484 mil gruesas. A la entidad le siguieron:

Puebla, con 673 mil 408 gruesas

Morelos, con 616 mil 140 gruesas

Querétaro, con 572 mil 305 gruesas

Jalisco, con 123 mil 844 gruesas

El resto de los estados que también son productores son Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.

En cuanto a la gladiola, se reportó una producción de 4 millones 758 mil gruesas sembradas en cuatro mil 321 hectáreas, de las cuales Puebla sumó 2 millones 250 mil, equivalentes a 47.2% a nivel nacional.

Le sigue el Estado de México con un millón 301 mil 291 gruesas; Morelos, con 495 mil 142 gruesas; Michoacán, con 434 mil 531 gruesas, y Guerrero, con 226 mil 057 gruesas.

Mientras que, para las gerberas, el Estado de México se colocó como único productor con un millón 353 mil gruesas provenientes de 111 hectáreas.

Calidad genética, clave en la competitividad

La dependencia federal remarcó que la calidad de las flores mexicanas depende en gran medida del trabajo del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). El organismo certifica variedades y garantiza semillas con alta calidad genética.

Este proceso permite cultivos más resistentes a las condiciones de clima y suelo, además de fortalecer la productividad y la competitividad en mercados nacionales e internacionales. También contribuye a preservar la agrobiodiversidad y el valor cultural de comunidades rurales, incluidos pueblos indígenas y afromexicanos.

Llamado al consumo local

Ante la temporada de mayor demanda, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoció el trabajo de las y los productores de ornamentales del país. Señaló que la estabilidad en la producción permitirá una derrama económica relevante para miles de familias del campo.

La dependencia insistió en la importancia de adquirir flores nacionales durante San Valentín, práctica que impulsa la economía rural y respalda directamente a quienes sostienen la floricultura mexicana.

