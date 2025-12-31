Año Nuevo 2026: las mejores frases para enviar a familiares, amigos y clientes por WhatsApp
El festejo de Año Nuevo es una de las tradiciones más universales, despedir lo vivido, agradecer lo aprendido y enviar buenos deseos. Ya sea para compartir en redes sociales, enviar por WhatsApp o dedicar en persona, las palabras cobran un significado especial cuando comienza un nuevo ciclo.
A continuación, te compartimos una selección de frases y mensajes de Año Nuevo, inspirados en personajes famosos, escritores y referentes de la cultura popular, ideales para arrancar el año con optimismo.
Frases célebres para recibir el Año Nuevo
- “El mañana es el primer capítulo en blanco de un libro de 365 páginas. Escríbelo bien” — Brad Paisley
- “Cada final es también un comienzo. Solo lo entendemos cuando llegamos al final” — Mitch Albom
- “Brindemos por un nuevo año y otra oportunidad para hacerlo bien” — Oprah Winfrey
- “Aprende del ayer, vive el hoy y espera el mañana” — Albert Einstein
- “No cuentes los días, haz que los días cuenten” — Muhammad Ali
Frases de la cultura popular que nunca fallan
- “Que este año sea mejor que el anterior… y si no, al menos que tenga buenas historias”
- “Nuevo año, mismos sueños, más ganas”
- “Que lo que venga sea mejor de lo que se fue”
- “Doce meses nuevos, mil oportunidades por delante”
- “Que el año nuevo nos encuentre más fuertes, más libres y más felices”
Mensajes cortos para enviar por WhatsApp o redes
- ✨ Feliz Año Nuevo. Que la vida te sorprenda bonito.
- 🥂 Que este año venga con salud, amor y paz.
- 🎆 Gracias por estar. Vamos por un año más juntos.
- 🌟 Que no falten los sueños ni el valor para cumplirlos.
- 🎉 Nuevo año, nueva energía, nuevas oportunidades.
¿Cómo se dice “¡Feliz Año Nuevo!” en otros idiomas?
Si quieres darle un toque diferente a tu felicitación, aquí te dejamos cómo se desea Año Nuevo en distintos idiomas:
Coreano: Saehae bok mani badeuseyo (새해 복 많이 받으세요)
Inglés: Happy New Year
Francés: Bonne année
Italiano: Buon anno
Portugués: Feliz Ano Novo
Alemán: Frohes neues Jahr
Catalán: Feliç Any Nou
Euskera: Urte berri on
Chino mandarín: Xīnnián kuàilè (新年快乐)
Japonés: Akemashite omedetō (明けましておめでとう)