Año Nuevo 2026: las mejores frases para enviar a familiares, amigos y clientes por WhatsApp

| 12:11 | Georgina Becerril | Agencias
Año Nuevo en Tailandia.

El festejo de Año Nuevo es una de las tradiciones más universales, despedir lo vivido, agradecer lo aprendido y enviar buenos deseos. Ya sea para compartir en redes sociales, enviar por WhatsApp o dedicar en persona, las palabras cobran un significado especial cuando comienza un nuevo ciclo.

A continuación, te compartimos una selección de frases y mensajes de Año Nuevo, inspirados en personajes famosos, escritores y referentes de la cultura popular, ideales para arrancar el año con optimismo.

Frases célebres para recibir el Año Nuevo

  • “El mañana es el primer capítulo en blanco de un libro de 365 páginas. Escríbelo bien”Brad Paisley
  • “Cada final es también un comienzo. Solo lo entendemos cuando llegamos al final”Mitch Albom
  • “Brindemos por un nuevo año y otra oportunidad para hacerlo bien”Oprah Winfrey
  • “Aprende del ayer, vive el hoy y espera el mañana”Albert Einstein
  • “No cuentes los días, haz que los días cuenten”Muhammad Ali

Frases de la cultura popular que nunca fallan

  • “Que este año sea mejor que el anterior… y si no, al menos que tenga buenas historias”
  • “Nuevo año, mismos sueños, más ganas”
  • “Que lo que venga sea mejor de lo que se fue”
  • “Doce meses nuevos, mil oportunidades por delante”
  • “Que el año nuevo nos encuentre más fuertes, más libres y más felices”

Mensajes cortos para enviar por WhatsApp o redes

  • Feliz Año Nuevo. Que la vida te sorprenda bonito.
  • 🥂 Que este año venga con salud, amor y paz.
  • 🎆 Gracias por estar. Vamos por un año más juntos.
  • 🌟 Que no falten los sueños ni el valor para cumplirlos.
  • 🎉 Nuevo año, nueva energía, nuevas oportunidades.

¿Cómo se dice “¡Feliz Año Nuevo!” en otros idiomas?

Si quieres darle un toque diferente a tu felicitación, aquí te dejamos cómo se desea Año Nuevo en distintos idiomas:

Coreano: Saehae bok mani badeuseyo (새해 복 많이 받으세요)

Inglés: Happy New Year

Francés: Bonne année

Italiano: Buon anno

Portugués: Feliz Ano Novo

Alemán: Frohes neues Jahr

Catalán: Feliç Any Nou

Euskera: Urte berri on

Chino mandarín: Xīnnián kuàilè (新年快乐)

Japonés: Akemashite omedetō (明けましておめでとう)

