Año Nuevo en Tailandia.

El festejo de Año Nuevo es una de las tradiciones más universales, despedir lo vivido, agradecer lo aprendido y enviar buenos deseos. Ya sea para compartir en redes sociales, enviar por WhatsApp o dedicar en persona, las palabras cobran un significado especial cuando comienza un nuevo ciclo.

A continuación, te compartimos una selección de frases y mensajes de Año Nuevo, inspirados en personajes famosos, escritores y referentes de la cultura popular, ideales para arrancar el año con optimismo.

Frases célebres para recibir el Año Nuevo

“El mañana es el primer capítulo en blanco de un libro de 365 páginas. Escríbelo bien” — Brad Paisley

“Cada final es también un comienzo. Solo lo entendemos cuando llegamos al final” — Mitch Albom

“Brindemos por un nuevo año y otra oportunidad para hacerlo bien” — Oprah Winfrey

“Aprende del ayer, vive el hoy y espera el mañana” — Albert Einstein

“No cuentes los días, haz que los días cuenten” — Muhammad Ali

Frases de la cultura popular que nunca fallan

“Que este año sea mejor que el anterior… y si no, al menos que tenga buenas historias”

“Nuevo año, mismos sueños, más ganas”

“Que lo que venga sea mejor de lo que se fue”

“Doce meses nuevos, mil oportunidades por delante”

“Que el año nuevo nos encuentre más fuertes, más libres y más felices”

Mensajes cortos para enviar por WhatsApp o redes

✨ Feliz Año Nuevo. Que la vida te sorprenda bonito.

🥂 Que este año venga con salud, amor y paz.

🎆 Gracias por estar. Vamos por un año más juntos.

🌟 Que no falten los sueños ni el valor para cumplirlos.

🎉 Nuevo año, nueva energía, nuevas oportunidades.

¿Cómo se dice “¡Feliz Año Nuevo!” en otros idiomas?

Si quieres darle un toque diferente a tu felicitación, aquí te dejamos cómo se desea Año Nuevo en distintos idiomas:

Coreano: Saehae bok mani badeuseyo (새해 복 많이 받으세요)

Inglés: Happy New Year

Francés: Bonne année

Italiano: Buon anno

Portugués: Feliz Ano Novo

Alemán: Frohes neues Jahr

Catalán: Feliç Any Nou

Euskera: Urte berri on

Chino mandarín: Xīnnián kuàilè (新年快乐)

Japonés: Akemashite omedetō (明けましておめでとう)