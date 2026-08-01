Día Mundial de la Alegría: 10 hábitos sencillos para fomentar esta emoción

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Existen pasos que pueden favorecer esta emoción. Foto: Getty Images

La alegría es una de las emociones básicas del ser humano y puede aparecer después de un logro, una experiencia agradable o al sentir que la realidad coincide con aquello que se desea. De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta emoción genera una sensación de bienestar, aumenta la disposición para actuar y favorece la relación con otras personas.

En el marco del Día Mundial de la Alegría, que se conmemora cada 1 de agosto, especialistas destacan que esta emoción no depende únicamente de grandes acontecimientos, sino también de pequeñas acciones que pueden incorporarse a la vida diaria.

¿Qué pasa en el cuerpo cuando sentimos alegría?

Cuando una persona experimenta alegría puede presentar cambios como una mejor disposición al contacto social, sonrisas, risa, relajación y una actitud más positiva.

La UNAM señala que, al estar alegres, el organismo libera endorfinas, sustancias relacionadas con la sensación de bienestar que también pueden ayudar a disminuir el estrés y favorecer una percepción más positiva ante las dificultades.

Además, la alegría cumple distintas funciones, puede motivar a alcanzar objetivos, mejorar la convivencia con otras personas y ayudar a enfrentar momentos complicados.

10 formas fáciles de cultivar la alegría en el día a día

#UnDíaComoHoy se celebra el Día Mundial de la Alegría 😄, una emoción básica de los seres humanos que ayuda a regular el estrés. ¿A ti qué personas o situaciones te ponen alegre? > https://t.co/YXk1jty6gn

Infografía de @DGDH_UNAM 👇. pic.twitter.com/H8juVAEZis — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

Aunque cada persona experimenta esta emoción de manera distinta, existen hábitos sencillos que pueden favorecerla:

1. Disfruta los pequeños momentos

La alegría no siempre está relacionada con grandes logros, una comida agradable, escuchar música, caminar o dedicar tiempo a una actividad que gusta también pueden generar bienestar.

2. Rodéate de personas positivas

La UNAM destaca que la alegría puede contagiarse, compartir tiempo con personas que generan confianza y optimismo puede favorecer un ambiente más agradable.

3. Mantén conversaciones con familiares y amigos

El diálogo y la conexión con otras personas son elementos importantes para fortalecer los vínculos y generar emociones positivas.

4. Reconoce aquello que te motiva

Tener presentes las metas personales y trabajar por ellas puede aumentar la sensación de satisfacción y propósito.

5. Cuida tu forma de pensar

La institución recomienda mantener una actitud positiva y evitar quedarse atrapado en pensamientos negativos que aumenten el malestar.

Foto: Getty Images

6. Busca momentos de calma

Reducir el estrés y encontrar espacios de descanso permite tener una mejor disposición emocional.

7. Acepta la realidad y enfrenta los cambios

La alegría no significa ignorar los problemas, también puede aparecer cuando una persona acepta sus circunstancias y busca formas constructivas de afrontarlas.

8. Mantén equilibrio entre tus actividades

Encontrar armonía entre trabajo, familia, descanso y actividades personales ayuda al bienestar general.

9. Comparte tu alegría con otros

Un gesto amable, una sonrisa o acompañar a alguien puede generar un efecto positivo en quienes nos rodean.

10. Practica la gratitud

Reconocer aquello que funciona bien en la vida cotidiana puede ayudar a cambiar la atención hacia experiencias positivas.

Alegría no es lo mismo que felicidad

Foto: Shutterstock

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, la UNAM explica que la alegría y la felicidad no son exactamente iguales.

La alegría suele ser una emoción que aparece ante situaciones específicas, mientras que la felicidad implica un estado más prolongado relacionado con la valoración general que una persona hace de su vida.

Además, la institución advierte que un estado de alegría excesiva, constante e incontrolable puede dejar de ser una emoción normal y convertirse en una señal que requiere atención.

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