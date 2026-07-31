“Viernes Garnachero”: lánzate a la “Torta Fest 2026” y prueba las famosas tortas ahogadas de Jalisco

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La “Torta Fest 2026” reúne más de 100 expositores en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, entre las opciones destacan las tradicionales tortas ahogadas, cemitas poblanas, tortas de pastor e incluso de helado, conoce más detalles en este “Viernes Garnachero”.

Si eres amante de las tortas, este plan es para ti, la Torta Fest 2026 celebra su 21 aniversario con una edición llena de sabor en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, donde más de 100 expositores ofrecen una enorme variedad de este clásico antojito mexicano.

Y como cada semana, en Viernes Garnachero nos lanzamos a descubrir una de las opciones que no te puedes perder.

La feria, que se realiza del 29 de julio al 2 de agosto, reúne recetas tradicionales y propuestas originales para todos los gustos.

Desde las clásicas tortas de milanesa y pastor hasta especialidades regionales e incluso versiones dulces, los visitantes pueden encontrar opciones para cualquier antojo.

Entre tantos puestos, nuestra parada obligada fue con Connie, quien nos recibió con una gran sonrisa para prepararnos una de las joyas de la gastronomía jalisciense, la torta ahogada.

El platillo se prepara con un crujiente birote relleno de carnitas y se baña en una salsa de jitomate con un toque de chile.

Encima lleva cebolla curtida y, para quienes disfrutan el picante, una salsa extra que eleva el sabor y hace honor a la fama de este emblemático platillo.

Cada mordida combina la textura del pan con la suavidad de las carnitas y el toque ácido y picante de las salsas, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan probar un pedacito de Jalisco sin salir de la Ciudad de México.

¿Qué puedes encontrar en la Torta Fest 2026?

La oferta gastronómica de este año es muy amplia y reúne recetas provenientes de distintos estados del país. Entre las opciones que encontrarás están:

Tortas ahogadas.

Cemitas poblanas.

Tortas de pastor.

Tortas de jamón serrano.

Tortas tradicionales.

Tortas gigantes.

Tortas de helado para quienes prefieren algo dulce.

Además de la comida, el festival suele ofrecer un ambiente familiar con música y actividades para que los asistentes disfruten de una experiencia completa mientras recorren los distintos puestos.

¿Hasta cuándo estará la Torta Fest 2026?

Si todavía no haces planes para este fin de semana, aún tienes tiempo de visitar la feria.

La Torta Fest 2026 permanecerá hasta el 2 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, donde podrás recorrer los más de 100 puestos participantes y descubrir nuevas combinaciones de este icónico platillo mexicano.

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