Echar vinagre al inodoro una vez por semana: beneficios, para qué sirve y cuándo evitarlo 

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¿Cómo ayuda el vinagre a la limpieza del baño? Foto: Pexels

El vinagre blanco puede ayudarte con la limpieza de tu baño gracias a su propia química, pues al contener ácido acético, ayuda a quitar la suciedad de tú inodoro.

Esta sustancia es capaz de reblandecer los depósitos minerales que forman el sarro y la cal, por lo que su uso semanal sirve como un mantenimiento preventivo ideal para ablandar las incrustaciones de la taza y neutralizar los malos olores.

¿Para qué sirve el vinagre en la limpieza?

El vinagre blanco puede ser un gran aliado en la limpieza de tu baño según las recomendaciones de la marca Horow, aunque no hace magia por sí solo, pues tendrás que frotar el inodoro.

Su función es aflojar lo que está pegado a la porcelana, no disolverlo por arte de magia, por lo que el cepillado sigue siendo imprescindible.

El procedimiento es muy sencillo:

Jala la palanca para bajar el nivel del agua. Si hace falta, retira el sobrante con un vaso o recipiente.

Vacía vinagre directamente sobre la mancha hasta cubrirla por completo o aplícalo con un atomizador.

Deja que repose de una a dos horas. Si la marca está muy adherida, déjalo actuar durante varias horas o toda la noche.

Frota la zona con el cepillo del baño o una esponja suave que no dañe la cerámica.

Si la mancha no desaparece por completo, repite el proceso. Para capas de sarro muy gruesas, recurre a un limpiador comercial especializado.

¿Cuándo es mejor no utilizarlo?

Aunque es un truco seguro, no debes mezclar el vinagre con otros productos de limpieza, como el cloro.

Al acidificar una solución de hipoclorito de sodio, se libera cloro gaseoso, un componente tóxico por inhalación que puede provocar una severa irritación respiratoria.

Si el baño se limpió recientemente con cloro, será necesario enjuagar a fondo antes de aplicar vinagre.

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