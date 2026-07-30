¿No puedes dormir por el estrés? Maggie Hegyi revela cómo relajar la mente

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Si al apagar la luz tu cabeza empieza a dar vueltas con pendientes, preocupaciones o ideas que no te dejan descansar, no eres el único, el estrés es una de las principales causas de las dificultades para conciliar el sueño, ya que mantiene al cerebro en estado de alerta cuando debería prepararse para descansar.

La buena noticia es que existen técnicas sencillas que puedes hacer desde casa para relajar la mente, disminuir la tensión y facilitar el sueño. Aquí te compartimos algunos trucos que podrían ayudarte, conoce cómo en una edición más de Trucos Para Ti.

Respira lentamente para calmar el cuerpo

Uno de los ejercicios más simples consiste en controlar la respiración. Inhala por la nariz durante cuatro segundos y exhala lentamente por seis segundos. Repite este ciclo varias veces mientras concentras toda tu atención en el aire que entra y sale.

Este tipo de respiración ayuda a disminuir el ritmo cardíaco y envía una señal al sistema nervioso de que es momento de relajarse.

Escribe tus pendientes antes de dormir

Si tienes muchas cosas en la cabeza, intenta hacer una “descarga mental“, antes de acostarte, toma una libreta o una nota y escribe todo aquello que te preocupa o que tienes pendiente.

No necesitas resolverlo en ese momento, el objetivo es sacar esos pensamientos de tu mente para retomarlos al día siguiente con mayor claridad.

Relaja los músculos de forma consciente

Otra técnica útil es la relajación muscular progresiva, consiste en tensar durante unos segundos diferentes grupos musculares, como los pies, piernas, abdomen, manos y brazos, para después soltarlos lentamente.

Repetir este ejercicio ayuda a liberar la tensión acumulada durante el día y favorece una sensación de tranquilidad antes de dormir.

Evita usar el celular antes de acostarte

Revisar redes sociales, responder mensajes o ver videos justo antes de dormir puede dificultar el descanso.

La luz azul que emiten las pantallas reduce la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular el sueño, además de mantener al cerebro estimulado con nueva información.

Si es posible, deja el celular al menos 30 minutos antes de ir a la cama y opta por actividades más relajantes, como leer unas páginas de un libro o escuchar música tranquila.

Mantén un ambiente adecuado para descansar

Además de estas técnicas, procura que tu habitación sea un espacio cómodo para dormir. Mantén la luz apagada o tenue, evita ruidos fuertes y procura que la temperatura sea agradable.

También puede ayudar establecer un horario fijo para acostarte y levantarte, incluso los fines de semana, para que tu cuerpo mantenga una rutina de descanso.

Recuerda: no te obligues a dormir

Si el sueño no llega de inmediato, evita desesperarte. Lo importante es relajar la mente y bajar el ritmo poco a poco.

Respirar profundamente, liberar los pensamientos y desconectarte de las pantallas pueden ser suficientes para enviarle a tu cuerpo la señal de que el día terminó.

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