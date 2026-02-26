Eclipse lunar 2026: La Güera de las Estrellas predice lo que depara la Luna de sangre; habrá cambios y nuevos comienzos

GENERANDO AUDIO...

El eclipse lunar que traerá consigo la llamada Luna de sangre, fenómeno astronómico que podrá observarse si las condiciones climáticas lo permiten. De acuerdo con interpretaciones astrológicas de la Güera de las Estrellas en el noticiero de “A las Nueve con Uno”, predicen que este evento marcaría un periodo de transformaciones intensas a nivel personal y social que coincide con la llegada de un nuevo ciclo energético.

El eclipse nocturno ocurrirá durante una superluna llena, conocida también como Luna del Gusano, asociada al cambio de estación y a la antesala de la primavera.

Durante el fenómeno, el satélite natural adquiere un tono rojizo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, por lo que le llaman Luna de sangre.

¿Qué significa la Luna de sangre?

Desde la perspectiva astrológica, la Luna de sangre simboliza cierre de ciclos y caída de estructuras que ya no funcionan. El eclipse se registrará bajo el signo de Virgo, lo que, según estas interpretaciones, impactaría temas relacionados con organización, trabajo y estructuras personales.

Además, el fenómeno coincidirá con Mercurio retrógrado, periodo al que se le atribuyen retrasos en comunicación y revisiones del pasado. La Güera de las Estrellas señala que este tránsito no detiene actividades, pero sí favorece la reflexión y el análisis antes de tomar decisiones.

También se menciona la influencia de Saturno en Aries y Neptuno, planetas asociados con procesos de revelación y ajustes estructurales. La especialista revela, bajo esta narrativa, que podrían intensificarse procesos sociales y políticos ya en curso a nivel mundial.

¿Qué signos son los más impactados por el eclipse lunar?

De acuerdo con la lectura astrológica, los signos considerados “fijos” serían los más impactados por esta combinación astral: Tauro, Leo, Acuario y Escorpio. Sin embargo, el efecto del eclipse lunar se extendería a todos los signos, al tratarse de un evento colectivo.

El mensaje central apunta a la revisión de estructuras personales y sociales, así como a la necesidad de cerrar pendientes emocionales. En astrología, los eclipses se relacionan con revelaciones y cambios inevitables.

¿Cuáles son las recomendaciones ante la energía de la Luna de sangre?

Entre las sugerencias difundidas para este periodo destacan prácticas de reflexión personal, orden en prioridades y acciones para generar equilibrio emocional. Algunas personas recurren a rituales simbólicos como encender una vela blanca, usar cuarzos como amatista o cuarzo blanco, o realizar limpiezas domésticas con sal y vinagre.

Más allá de las interpretaciones, el eclipse de Luna representa un fenómeno astronómico visible que marca el calendario de eventos celestes del año y que podrá apreciarse en distintas regiones del mundo.

