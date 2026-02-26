¿Tus llantas ya no son seguras? Aprende a detectarlo en 2 minutos

GENERANDO AUDIO...

¿Tus llantas ya no son seguras? Aunque muchas veces pasan desapercibidas, su estado es clave para evitar accidentes y hasta para ahorrar gasolina. Unas llantas desgastadas pierden agarre, sobre todo en pavimento mojado, y aumentan el riesgo de derrapes o frenadas más largas. Por eso es importante revisarlas con frecuencia y detectar a tiempo cualquier señal de alerta, conoce cómo en una edición más de Trucos para ti con Maggie Hegyi.

La primera señal es el poco dibujo en la banda de rodadura: si las ranuras ya se ven muy lisas, la llanta ha perdido tracción. Un truco rápido es introducir una moneda en la ranura; si se ve casi completa, es momento de cambiarlas. También debes revisar los costados: grietas, cuarteaduras o cortaduras indican que el hule está envejecido y podría reventarse. Otra alerta son las “bolitas” o deformaciones, que revelan un daño interno y representan un riesgo serio, especialmente en carretera.

El desgaste irregular es otra señal importante. Si un lado está más gastado que el otro o notas zonas “mordidas”, puede haber un problema de alineación o suspensión que afecta la estabilidad y el frenado. Finalmente, considera la edad: aunque casi no uses el coche, las llantas se endurecen con el paso del tiempo. Si tienen más de cinco o seis años, es recomendable revisarlas o reemplazarlas. Recuerda, son el único punto de contacto entre tu auto y el asfalto; mantenerlas en buen estado puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.

