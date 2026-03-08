Mujeres mayores de 50 protagonizan moda y pasarelas de lujo

GENERANDO AUDIO...

La moda busca acercarse a las mujeres de más de 50 años. Foto: AFP

Las mujeres mayores de 50 años están ganando una mayor visibilidad en la industria de la moda, el cabello con estilo canoso de las modelos cada vez adquiere más terreno, invitadas sexagenarias en primera fila y consumidoras maduras a quienes las marcas de lujo buscan que con suman más sus productos.

Cuando el diseñador Matthieu Blazy abrió en enero su desfile de Alta Costura de Chanel con la modelo Stéphanie Cavalli, de 50 años y cabello canoso, generó conversación en la industria.

El estilista explicó al The New York Times que las mujeres mayores aportan una perspectiva distinta a la moda.

“Las mujeres mayores aportan una dimensión completamente diferente a la ropa. Han vivido, han visto mundo”, señaló.

El diseñador francés Simon Porte Jacquemus comparte una visión similar. Sus musas incluyen a la actriz y modelo Pamela Anderson de 58 años y a la cantante Lio de 63 años, quienes muestran con naturalidad arrugas y signos de edad.

Además, su abuela Liline, de 79 años, fue nombrada la primera embajadora de su marca.

Para Cavalli, aunque muchas modelos en pasarela siguen teniendo menos de 30 años, la diversidad de edades que comienza a observarse muestra que las mentalidades han evolucionado.

En declaraciones a Vogue France, señaló que actualmente “es el mejor momento para tener 50 años y ser modelo”.

Mujeres con experiencia y poder adquisitivo en el mercado de lujo

La modelo británica Kate Moss de 52 años, figura destacada de los años 1990, también generó atención al cerrar el primer desfile de Gucci dirigido por Demna, con un vestido ajustado y espalda descubierta.

En otro caso, la actriz estadounidense Laura Dern de 59 años inauguró el desfile de la diseñadora Gabriela Hearst en París.

Entre las diseñadoras y estilistas con mayor presencia en el sector, muchas superan los 50 años, como Maria Grazia Chiuri, Victoria Beckham, Sarah Burton y Stella McCartney.

Según Victoria Dartigues, directora de compras de la línea femenina y accesorios de Galeries Lafayette, esta tendencia responde a una estrategia del sector.

Explicó que la moda busca dirigirse a personas con experiencia y relaciones duraderas con las marcas, especialmente a mujeres con poder adquisitivo.

“Es como vender una crema antiarrugas con una modelo de 20 años: no es la vida real”, comentó.

Marcas de lujo buscan nuevas consumidoras

La industria del lujo también enfrenta un contexto financiero complejo. Grandes grupos como LVMH, propietario de Louis Vuitton, Dior y Celine; y Kering, dueño de Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, buscan incrementar ventas.

De acuerdo con Dartigues, adquirir artículos de lujo implica tener conocimiento y cultura de moda, algo que generalmente se desarrolla con el tiempo.

En los desfiles recientes también se observaron figuras como Demi Moore de 63 aamela anderson unotv

ños con un look de cuero en Gucci, Andie MacDowell de 67 años con cabellera canosa en Armani, y Michelle Pfeiffer de 67 años como invitada en Saint Laurent.

Debate sobre los estándares de belleza

Sin embargo, algunos especialistas advierten sobre los estándares de belleza que aún predominan.

La crítica de moda Sophie Fontanel, de la revista Le Nouvel Obs, señaló que existe el riesgo de caer en una “trampa” si se mantiene un culto excesivo a la juventud incluso entre modelos de mayor edad.

“Nos muestran mujeres de 50 a 65 años o más que siguen siendo increíbles, como si todavía tuvieran que encajar en los prototipos de los diseñadores, ser superdelgadas y supersensuales”, afirmó.

Según la especialista, el debate sobre edad, diversidad y representación en la moda continúa abierto.

