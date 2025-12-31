GENERANDO AUDIO...

Francia busca limitar redes sociales a menores de 15 años. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Francia impulsa un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026, como parte de una estrategia para reducir los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas digitales en niños y adolescentes.

La iniciativa fue revisada por la agencia AFP y cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien señaló que el Parlamento francés debería iniciar el debate del proyecto en enero próximo.

Prohibición de redes sociales a menores de 15 años

El proyecto de ley establece que será ilegal “la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años”. Esta medida busca limitar el acceso temprano de los niños a plataformas digitales, ante los riesgos documentados por diversos estudios.

De acuerdo con el texto, “muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causan el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”, entre ellos la exposición a contenido inapropiado, el ciberacoso y posibles alteraciones en los patrones de sueño.

Las autoridades francesas señalaron que el acceso ilimitado a internet incrementa la vulnerabilidad de los menores ante este tipo de riesgos, lo que motivó la elaboración del proyecto.

Restricción del uso de teléfonos móviles en escuelas

El proyecto de ley consta de dos artículos. Además de la prohibición de redes sociales, el segundo artículo plantea prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.

En Francia, el uso de teléfonos celulares ya está prohibido desde 2018 en preescolares y colegios de educación secundaria. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que esta medida se ha aplicado de forma limitada hasta este año.

La nueva propuesta busca reforzar el cumplimiento de estas restricciones dentro de los centros educativos, como parte de una política más amplia para reducir la exposición de los menores a dispositivos digitales durante la jornada escolar.

Respaldo legislativo y proceso parlamentario

A principios de este mes, el Senado francés respaldó una iniciativa adicional para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, la cual contempla la obligación de contar con autorización parental para que menores de entre 13 y 16 años puedan registrarse en estas plataformas.

Dicha propuesta fue remitida a la Asamblea Nacional, que deberá analizar y aprobar el texto antes de que pueda convertirse en ley. El proyecto impulsado por el Ejecutivo seguirá su propio proceso legislativo y será discutido por el Parlamento en los próximos meses.

Las autoridades indicaron que estas medidas forman parte de una estrategia para fortalecer la protección digital de niños y adolescentes en el país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.