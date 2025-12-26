Nutrióloga explica cómo evitar la resaca en estas fiestas de Año Nuevo

GENERANDO AUDIO...

La resaca sigue siendo el principal enemigo en plena temporada decembrina. Y es que, aunque todavía falta la fiesta de Año Nuevo, el cuerpo empieza a resentir los efectos del alcohol. Para hablar sobre cómo prevenir la llamada cruda o disminuir sus síntomas, la nutrióloga Gabriela Almanza compartió recomendaciones clave en “A las nueve en Uno”.

La especialista explicó en entrevista con Melina Ochoa y Juan Rivas, que la resaca es consecuencia directa de una alta ingesta de alcohol, lo que provoca deshidratación, inflamación y una baja en los niveles de glucosa. Sin embargo, aseguró que, con algunos cuidados, es posible evitarla o reducirla de forma considerable.

Hidratación, la clave para evitar la resaca

De acuerdo con la nutrióloga, el secreto principal para decirle no a la cruda es tomar mucha agua, incluso desde un día antes de consumir alcohol. La deshidratación es el origen del malestar, por lo que mantenerse hidratado es fundamental.

Otra regla básica es no beber con el estómago vacío. Comer antes y durante la convivencia ayuda a que el cuerpo procese mejor el alcohol. Botanas sencillas como semillas, almendras o nueces pueden ayudar a mantener estables los niveles de glucosa.

Además, recomendó alternar cada bebida alcohólica con un vaso de agua y beber líquidos antes de dormir para reducir los efectos de la resaca al día siguiente.

¿Funcionan los remedios para “curar” la cruda?

Sobre los remedios populares, Gabriela Almanza explicó que los caldos ligeros sí tienen una lógica, ya que aportan líquidos y sales minerales. No obstante, advirtió que opciones muy grasosas o irritantes, como consomé de barbacoa o pancita, pueden resultar contraproducentes.

Un caldo de pollo con verduras, frutas, alimentos dulces o carbohidratos simples también pueden ayudar, ya que el alcohol provoca una baja de glucosa y el cuerpo necesita energía para recuperarse.

Bebidas isotónicas y sueros

En casos más intensos de resaca, las bebidas isotónicas, los sueros y hasta el jugo de tomate pueden ser una buena opción, ya que funcionan como un suero natural gracias a su contenido de complejo B y minerales, lo que acelera la recuperación.

¿Sirven los parches de complejo B?

Sobre los parches de complejo B que se comercializan en internet, la especialista señaló que contienen altas dosis de vitaminas y minerales que se absorben de manera subdérmica. Aunque no existen suficientes estudios científicos que respalden su efectividad, tampoco se les atribuyen efectos negativos graves, salvo reacciones leves en personas intolerantes al complejo B.lll

Alcohol y hábitos alimenticios

Gabriela Almanza también recordó que el alcohol es uno de los principales enemigos cuando se busca mejorar los hábitos alimenticios o bajar de peso, ya que aporta calorías vacías que el cuerpo convierte en grasa. Recomendó moderar su consumo y no exceder entre cuatro y seis copas por evento.

Finalmente, destacó que iniciar el año no debe significar “ponerse a dieta”, sino adoptar un estilo de vida saludable, con una alimentación balanceada, actividad física moderada y cambios sostenibles en el tiempo.

