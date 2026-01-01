Predicciones de Nostradamus para 2026: ríos de sangre, enjambres de abejas y la caída de un “gran hombre”

GENERANDO AUDIO...

Las profecías de Nostradamus vuelven a generar curiosidad. Foto: Getty Images

Cada inicio de año, las profecías de Nostradamus vuelven a generar curiosidad y debate. Para 2026, algunas interpretaciones de sus escritos hablan de ríos de sangre, enjambres de abejas y la caída repentina de una figura poderosa, imágenes que, como suele ocurrir, han dado pie a todo tipo de lecturas.

Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI que publicó en 1555 el libro “Les Prophéties”. En esta obra reunió una serie de cuartetas poéticas que, siglos después, continúan siendo analizadas por seguidores que buscan pistas sobre el futuro.

Aunque Nostradamus nunca escribió predicciones específicas para el año 2026, algunos lectores revisan las cuartetas numeradas con el “26” para intentar descifrar qué podría ocurrir en los próximos meses.

¿La caída de un “gran hombre”?

Una de las frases más comentadas señala que “un gran hombre será derribado por un rayo”. Para muchos, esta imagen no debe tomarse de forma literal.

La interpretación más común apunta a la caída inesperada de un líder político, empresario o figura pública, ya sea por un escándalo, una crisis o un giro inesperado en su carrera.

Ríos de sangre: no todo es tan literal

Otra cuarteta menciona que una región llamada Ticino “se desbordará de sangre”, lo que suele relacionarse con violencia o conflictos.

Sin embargo, hay quienes ofrecen una lectura menos alarmista: el “flujo de sangre” podría representar avances médicos, como el crecimiento en el uso de sangre o células madre para tratamientos y conservación científica, algo que ha ganado relevancia en Europa.

Conflictos en el mar

Nostradamus también escribió sobre enfrentamientos navales, lo que algunos asocian con tensiones actuales entre países que disputan territorios marítimos.

Zonas como el Mar del Sur de China suelen aparecer en estas interpretaciones, aunque especialistas recuerdan que se trata de metáforas abiertas, no de anuncios concretos.

El misterio del enjambre de abejas

Finalmente, una de las imágenes más curiosas es la del “enjambre de abejas”. Para ciertos analistas, esta metáfora podría referirse a movimientos sociales, ideologías colectivas o gobiernos con tendencias autoritarias, más que a una plaga real de insectos.

¿Predicciones o simples interpretaciones?

Expertos coinciden en que los textos de Nostradamus son ambiguos y simbólicos, lo que permite adaptarlos a distintos momentos históricos.

Más que anuncios del futuro, sus profecías se han convertido en un fenómeno cultural que cada año despierta interés, especialmente en tiempos de incertidumbre.

Por ahora, las predicciones de Nostradamus para 2026 siguen siendo una mezcla de historia, curiosidad y debate… ideales para iniciar el año con preguntas, no con certezas.

