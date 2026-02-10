Tres cosas que tu pareja jamás debe decirte

GENERANDO AUDIO...

En una relación, las palabras importan más de lo que creemos, no solo comunican ideas, también construyen o desgastan la confianza, la seguridad emocional y el vínculo entre dos personas. Hay frases que parecen inofensivas, dichas incluso en medio de una discusión, pero que con el tiempo se convierten en pequeñas grietas que terminan por romper la relación.

Estas son tres expresiones que tu pareja jamás debería decirte, según Maggie Hegyi en una nueva edición de Trucos para Ti.

“Estás exagerando”

Esta frase es una de las formas más comunes de invalidación emocional. Cuando alguien responde así ante lo que sientes, no está buscando entenderte, está descartando tu experiencia. El mensaje implícito es claro: “Lo que tú sientes no es importante”.

En una relación sana, las emociones no se juzgan ni se minimizan; se escuchan. Incluso si la otra persona no está de acuerdo, tiene la responsabilidad de reconocer lo que el otro vive y siente.

“Así soy yo, aguántate”

Lejos de ser un acto de honestidad, esta frase refleja una falta de responsabilidad emocional. Amar no significa tolerar conductas que lastiman ni resignarse a dinámicas dañinas.

El amor implica conciencia, autocrítica y la disposición de mejorar; usar el “así soy” como excusa para no cambiar es cerrar la puerta al crecimiento personal y al bienestar de la relación.

“Si no te gusta, ahí está la puerta”

El amor no se construye desde la amenaza, esta frase introduce miedo, inseguridad y un desequilibrio de poder dentro de la relación. Las parejas sanas no se sostienen con ultimátums, sino con diálogo, respeto y la voluntad de resolver conflictos juntos.

Cuando alguien usa la posibilidad de irse como arma, deja de ser un vínculo y se convierte en una forma de control.

Una pareja debe ser un espacio seguro, un lugar donde puedas expresarte sin temor a ser minimizado, ignorado o amenazado. Si estas frases aparecen de manera constante, no son simples palabras: son señales de alerta, el amor no duele, no intimida y no invalida, el amor cuida, escucha y construye.

