“Día del Amante”: la polémica celebración que ocurre antes del 14 de febrero

Se popularizó desde el 2011 en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.

Cada año gana más popularidad el “Día del Amante” o del “infiel”, celebrado el 13 de febrero. Se trata de un “festejo” que data desde hace más de una década en Estados Unidos.

Este día, también conocido como “Mistress Day”, es una costumbre social que no tienen ningún reconocimiento como día oficial, contrario al 14 de febrero.

La “conmemoración” nació de una tendencia identificada en Nueva York, donde amantes solían tener una cita un día antes del 14 de febrero. Dicha práctica fue popularizada por medios de comunicación e impulsada como marketing por Ashley Madison, una plataforma de citas.

Antecedentes del “Día del Amante”

Existen menciones sobre el “Mistress Day” desde el 2011, año en que medios de comunicación comenzaron a hablar del término.

Durante ese año, el New York Post publicó un artículo donde calificó al 13 de febrero como el “Valenswine’s Day”, “cuando los maridos infieles sacan a sus amantes de la ciudad”.

El reportaje reúne testimonios de encargados de restaurantes, quienes hablan del incremento de comensales durante ese día, previo al Día de San Valentín. Ese mismo año, el NY Daily News resaltó que las personas infieles suelen dedicar el 13 de febrero a sus amantes.

Para el 2013, la Universidad Johns Hopkins dedicó un artículo al “gemelo malvado del Día de San Valentín”. “Es difícil no mirar esta fecha y emitir un juicio, como algunos lo han hecho con el apodo ‘Valenswine’s Day'”, decía.

Ashley Madison populariza el “Día del Amante”

Cuando los comerciantes estadounidenses ya habían identificado el patrón, Ashley Madison, plataforma dedicada a conectar a personas que buscan una aventura, realizó campañas de marketing con la que nombraron al 13 de febrero como el “Mistress Day”.

La plataforma de citas dio un “empujón” publicitario, con datos recabados por los usuarios de su plataforma que hacían hincapié en las actividades relacionadas con el 13 de febrero. En 2020, Ashley Madison recomendó en su bloc regalos tanto para esposas como para amantes, por el “Mistress Day”.

Con los años, el “Día de la Amante” se hizo cada vez más popular en otros países, principalmente por redes sociales. La fecha también suele mostrase como un contraste con los valores celebrados el 14 de febrero.

