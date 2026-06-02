Botanas para el Mundial 2026: prepara un ceviche de pescado perfecto para el calor mundialista

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Aprende a preparar un rico ceviche de pescado para el Mundial | Foto: Profeco – IA

Junio es el mes del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió cuatro recetas de botanas para acompañar los partidos de la justa mundialista. La segunda de ellas: el ceviche de pescado que se puede hacer en 45 minutos.

A través de la edición mundialista de la Revista del Consumidor, la autoridad mexicana dio el paso a paso de esta receta, desde los ingredientes hasta la forma de preparación. El costo aproximado de esta botana es de $126.00 (MXN).

Ingredientes del ceviche de pescado mundialista

La receta de ceviche de pescado mundialista de la Profeco alcanza para seis porciones, por lo que se necesitan los siguientes ingredientes:

1 taza de jitomate picado en cubos

Media taza de cebolla morada en cubos

1 chile serrano picado

3 filetes de pescado blanco en cubitos Puede ser tilapia, huachinango o sierra

El jugo de 7 limones

2 cucharaditas de jugo sazonador

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de orégano seco

Media taza de cilantro picado

El jugo de media naranja

Sal y pimienta al gusto

12 tostadas de maíz

2 aguacates

3 limones

Fuente: Profeco

Además de los ingredientes, la autoridad federal compartió la información nutrimental para que los usuarios tengan en cuenta los potenciales beneficios o perjuicios a la salud:

299 kilocalorías (kcal)

18 gramos (g) de grasa

14.8 g de proteína

24.2 g de carbohidratos

2.3 g de fibra

28 miligramos (mg) de colesterol

Fuente: Profeco

¿Cómo preparar el ceviche de pescado mundialista?

La receta del ceviche de pescado mundialista consta en cinco sencillos pasos, por lo que dicha botana por el Mundial 2026 se puede hacer en 45 minutos:

Coloca el pescado en un tazón, cúbrelo con el jugo de limón y marínalo en el refrigerador por 30 minutos

Escurre ligeramente y coloca en un tazón

Agrega el jitomate, la cebolla, el chile serrano y mezcla

Incorpora el jugo de naranja, el jugo sazonador, el aceite de oliva, la pimienta, el orégano, una pizca de sal y el cilantro Mezcla hasta integrar

Sirve sobre tostadas, agrega aguacate, gotitas de limón y decora con cilantro

Todas las recetas compartidas por la Profeco son autoría de Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno Federal para el Mundial 2026.

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