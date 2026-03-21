Receta para desinfectar fresas con vinagre paso a paso

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Las fresas son una fruta rica en vitamina C. Foto: Getty Images

María Pérez Espín, autora del libro “Empieza hoy y cambia tu vida para siempre”, explica cómo desinfectar y conservar adecuadamente las fresas, fruta que, para consumirse, debe lavarse correctamente para evitar la ingesta de residuos como pesticidas y restos químicos utilizados en los sembradíos.

Aunque uno de los métodos más populares para lavar las fresas es con bicarbonato de sodio, la sugerencia es utilizar agua y vinagre.

Pasos para lavar las fresas

• Colocar las fresas en un contenedor de buen tamaño

• Agregar agua a temperatura ambiente suficiente para cubrirlas

• Añadir un chorrito de vinagre blanco al agua con las fresas

• Dejar reposar durante 5 minutos

• Desechar el agua con vinagre y enjuagar nuevamente con agua fría

¿Cómo hacer que se conserven mejor?

Los siguientes pasos son rápidos y sencillos: es importante secar bien las fresas.

En un recipiente hermético de cristal, colocar una toalla de papel y encima las fresas.

Sobre ellas, añadir otra toalla de papel y cerrar la tapa hermética.

Finalmente, guardar el recipiente en el refrigerador.

Fresas. Foto: Pexels

¿Por qué consumir fresas?

El Laboratorio de Antioxidantes y Alimentos Funcionales de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal (CTAOV) explicó en 2019 cinco razones para consumir fresas.

Destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda su consumo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y obesidad, por su contenido en minerales como sodio, hierro, magnesio, zinc y yodo, además de antioxidantes, vitamina C, cianidina y ácido clorogénico.

Cinco motivos para comer fresas

Cualidades neuroprotectoras: su ingesta ayuda a prevenir la pérdida de memoria y el deterioro del sistema nervioso, gracias a las vitaminas A, B1, B2, B3, B6 y E.

Beneficios cardiovasculares: su consumo puede disminuir las lipoproteínas de baja densidad (colesterol malo) y aumentar las de alta densidad (colesterol bueno).

Artritis y artrosis: ayudan a eliminar el ácido úrico acumulado. Se recomiendan en casos de gota, hipertensión y problemas hepáticos.

Efecto antitrombosis: su consumo regular reduce la acumulación de plaquetas o fibrina en los vasos sanguíneos, disminuyendo la probabilidad de coágulos.

Propiedades digestivas: aportan fibra (pectina) que regula el tránsito intestinal. Además, son una fruta antioxidante rica en vitamina C.

En México, los estados que producen fresas son Baja California, Guanajuato y Michoacán, lo que facilita su acceso y consumo en el país.

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