Caldo de camarón seco estilo cantina: la receta y consejos de la chef Ingrid Ramos

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Cómo hacer un caldo de camarón seco. Foto: Getty Images

El caldo de camarón seco al estilo cantina es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana cuando se busca un sabor intenso, reconfortante y ligeramente picante, este caldo rojizo, preparado con chiles secos, jitomate y camarón seco, es muy común en cantinas tradicionales y fondas, donde suele servirse bien caliente con limón y cebolla picada. Además, es una receta muy popular durante la temporada de Cuaresma.

La chef Ingrid Ramos comparte una forma sencilla de preparar este platillo en casa respetando su esencia tradicional, el secreto está en limpiar correctamente el camarón seco y preparar una base de chiles bien equilibrada que aporte profundidad de sabor al caldo. Con algunos ingredientes básicos y un buen sofrito, es posible lograr un resultado muy similar al que se disfruta en las cantinas mexicanas.

Ingredientes para preparar caldo de camarón seco estilo cantina

Para aproximadamente 4 porciones necesitarás:

175 gramos de camarón seco

5 chiles guajillo sin semillas

2 chiles chipotle secos

2 o 3 chiles de árbol (al gusto)

3 jitomates en trozos

½ cebolla blanca

2 dientes de ajo

2 papas medianas en cubos

1 zanahoria en cubos

1 rama de epazote

Aceite vegetal

Sal al gusto

Agua caliente

Cebolla picada y limón para servir

Paso a paso para preparar el caldo

El primer paso es limpiar el camarón seco, se recomienda retirar los ojos, ya que pueden aportar un sabor amargo al caldo. También puedes separar las cabezas y patas para utilizarlas al momento de preparar el sofrito.

En una sartén con un poco de aceite caliente, sofríe un diente de ajo y la cebolla hasta que estén ligeramente dorados. Después agrega los chiles guajillo, chipotle y de árbol para tostarlos brevemente y liberar su aroma. En ese mismo sartén incorpora las cabezas y patas del camarón seco y cocina durante un par de minutos.

Posteriormente añade los jitomates en trozos y un poco de agua, deja que la mezcla hierva unos minutos hasta que los ingredientes se suavicen. Luego licúa todo con el ajo restante y un poco más de agua, y cuela la salsa para obtener una base más tersa.

En una olla aparte, saltea las papas y la zanahoria. Agrega los camarones secos, vierte la salsa licuada y deja cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén suaves. Al final incorpora la rama de epazote, ajusta la sal y deja hervir unos minutos más para que el caldo tome cuerpo.

Consejos de la chef para un caldo más sabroso

De acuerdo con Ingrid Ramos, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia al preparar este platillo, el primero es retirar los ojos del camarón seco, ya que esto evita que el caldo tenga un sabor amargo. También recomienda freír ligeramente los chiles secos antes de licuarlos, lo que ayuda a intensificar su aroma y sabor.

Otro consejo es colar la salsa después de licuarla, lo que permite obtener una textura más suave y agradable en el caldo. Si se busca un sabor más profundo, se pueden aprovechar las cabezas y patas del camarón seco al momento de preparar la base del caldo.

Servido bien caliente, con cebolla picada y unas gotas de limón, el caldo de camarón seco estilo cantina se convierte en un platillo reconfortante, lleno de sabor y perfecto para compartir en casa.

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