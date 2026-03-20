“Viernes Garnachero”: qué buenos chilaquiles en “El Chilaquil Relleno”

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En esta edición de Viernes Garnachero te traemos una recomendación imperdible para arrancar el fin de semana con sabor: “El Chilaquil Relleno”, un concepto gastronómico mexicano que le da un giro original a uno de los platillos más queridos del país. Aquí, los clásicos chilaquiles se reinventan con una propuesta rellena que mezcla tradición e innovación en cada bocado.

Fundado en 2019 por Monserrat Builla y José Carlos Castilleja, este proyecto ha crecido rápidamente hasta contar con cinco sucursales en la Ciudad de México y un equipo de más de 40 colaboradores. Su propuesta llamó la atención al participar en Shark Tank México y otros espacios de emprendimiento, consolidando su visión de convertirse en un referente del llamado fast comfort casual food mexicano.

Si quieres lanzarte a probarlos, puedes visitar su sucursal en Barranca del Muerto 478, colonia Los Alpes, en la alcaldía Álvaro Obregón. Abren de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, y fines de semana de 9:00 a 16:00. Ideal para un desayuno o brunch garnachero que sí cumple: chilaquiles bien servidos y con ese toque diferente que los hace destacar.

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