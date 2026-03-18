Tacos de pescado estilo Baja: la receta crujiente perfecta con los secretos de José Ramón Castillo

| 14:56 | Aldo Flores | Uno TV
Aprende a hacer tacos estilo Baja. Foto: Getty Images

Los tacos de pescado estilo Baja California son uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana, su combinación de pescado crujiente, col fresca y aderezos cremosos los convierte en una opción irresistible tanto en la playa como en casa.

Si quieres prepararlos como un experto, aquí te explicamos la receta paso a paso y los trucos clave al estilo del chef José Ramón Castillo para que te queden dorados, jugosos y llenos de sabor.

Este platillo nació en el norte de México, especialmente en Baja California, y se caracteriza por su pescado capeado con una mezcla ligera, frecuentemente con cerveza, que logra una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Además, el contraste con ingredientes frescos como la col, el limón y las salsas es lo que le da ese equilibrio perfecto.

Ingredientes para tacos de pescado crujientes

Para el pescado:

  • 500 g de filete de pescado blanco (tilapia, bacalao o similar)
  • 1 taza de harina
  • 1 taza de cerveza fría
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Sal, pimienta y orégano
  • Para acompañar:
  • Tortillas de maíz
  • Col rallada
  • Limones
  • Salsa picante
  • Para el aderezo:
  • ½ taza de mayonesa
  • ¼ taza de crema o leche
  • 1 diente de ajo
  • Jugo de limón

El uso de cerveza en la mezcla ayuda a lograr un capeado más ligero y aireado, ideal para ese crunch característico.

Paso a paso: así se preparan

  • Corta el pescado en tiras medianas y salpimienta.
  • Prepara el capeado mezclando harina, cerveza y especias hasta obtener una masa semilíquida.
  • Calienta el aceite a temperatura alta (aprox. 180°C).
  • Sumerge el pescado en la mezcla y fríe hasta que esté dorado (3-4 minutos).
  • Escurre el exceso de grasa en papel absorbente.
  • Arma los tacos con tortilla caliente, col, pescado, aderezo y limón.
  • El resultado debe ser un pescado crujiente por fuera y suave por dentro, listo para disfrutar.
@josealbertoherrerac

Tacos de Pescado Estilo Baja… De papá a papá, consiéntete con estos tacos de pescado estilo Baja.. Crujientes por fuera, jugosos por dentro y con ese toque fresco que hace que no puedas parar: estos tacos estilo Baja combinan el sabor clásico del Pacífico mexicano con un giro más ligero gracias al aderezo cremoso hecho con yogur griego natural de @Chobani. Perfectos para compartir en una tarde de verano o para darle un upgrade a cualquier antojo de tacos, esta receta es la prueba de que lo fresco y lo sabroso pueden ir de la mano. Para el pescado: 1 kg de pescado(tilapia, mero, robalo, mahi-mahi) 1 litro de aceite para freír 1 taza de harina de trigo 1 taza de maicena 1 cda de polvo para hornear 2 cdtas de paprika 2 cdtas de ajo en polvo 2 huevos 1 taza de cerveza frisar y pimienta * Corta en tiras el pescado y reserva. * Mezcla todos los ingredientes con muy bien y reserva 30 minutos en el refrigerador. * Caliente el aceite en una olla profunda y mientras mezcla las tiras de pescado en la masa de harina. Empieza a freír en porciones. Para el cole slaw: 2 tazas de col verde en tiritas finas 1 taza de zanahoria rallada 2 cdas de vinagre 1- 2 cdas de miel 1/2 taza de cilantro 1 tomate en cuadritos 1 chile jalapeño rallado Sal * Mezcla todos los ingredientes y reserva. Para el aderezo: 1 taza de yogur griego @Chobani natural 2 cdas de mayonesa 2 cdas de limón amarillo 1 cda de ralladura de limón amarillo 1 cda de cebollino picado 1 cda de eneldo seco o fresco Sal * Mezcla muy bien todos los ingredientes y reserva en el refrigerador. Para armar el taco: 16 tortillas de maíz aguacate en rajas (opcional) Salsa picante de bote Gajos de limón amarillo * Calienta las tortillas, agrega una a dos tiras de pescado, coloca cole slaw y encima el aderezo de @chobani y encima salsa picante. * Puedes agregar una rebanada de aguacate y limón. #publicidad

♬ original sound – josealbertoherrerac

Trucos del chef José Ramón Castillo para que queden perfectos

Aunque es conocido por su trabajo en la chocolatería, el chef mexicano comparte principios clave de cocina que elevan cualquier receta. Aquí los adaptamos a los tacos estilo Baja:

Marina el pescado antes de freír

Déjalo reposar con limón, sal y especias por 15-20 minutos para intensificar el sabor.

Usa ingredientes fríos en el capeado

La cerveza fría ayuda a crear una textura más crujiente al freír.

No satures el aceite

Freír pocos trozos a la vez evita que baje la temperatura y asegura un dorado uniforme.

El balance lo es todo

Un buen taco debe ser:

  • Crujiente (pescado)
  • Fresco (col)
  • Ácido (limón)
  • Cremoso (aderezo)

Sirve de inmediato

El pescado pierde su textura si se deja reposar mucho tiempo.

Tips extra para unos tacos estilo baja auténticos

  • Usa pescado blanco firme para mejores resultados
  • Agrega chipotle al aderezo para un toque ahumado
  • Prueba con cerveza oscura para más sabor
  • Acompaña con salsa roja o verde casera

¿Por qué estos tacos son tan populares?

Los tacos de pescado estilo Baja no solo son fáciles de preparar, también son versátiles y perfectos para cualquier ocasión. Su mezcla de texturas y sabores los ha llevado a conquistar no solo México, sino también el mundo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Caldo de camarón seco estilo cantina: la receta y consejos de la chef Ingrid Ramos

Gastronomía

Caldo de camarón seco estilo cantina: la receta y consejos de la chef Ingrid Ramos

Cuaresma 2026: receta de aguachile de camarones, fresca, picosa y perfecta para el calor

Gastronomía

Cuaresma 2026: receta de aguachile de camarones, fresca, picosa y perfecta para el calor

“Viernes Garnachero”: un “Super Taco” de guisado para iniciar el día

Gastronomía

“Viernes Garnachero”: un “Super Taco” de guisado para iniciar el día

¿Le quitas las hojas a las fresas? Profeco explica por qué no deberías hacerlo

Gastronomía

¿Le quitas las hojas a las fresas? Profeco explica por qué no deberías hacerlo

Etiquetas: , ,