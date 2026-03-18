Tacos de pescado estilo Baja: la receta crujiente perfecta con los secretos de José Ramón Castillo
Los tacos de pescado estilo Baja California son uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana, su combinación de pescado crujiente, col fresca y aderezos cremosos los convierte en una opción irresistible tanto en la playa como en casa.
Si quieres prepararlos como un experto, aquí te explicamos la receta paso a paso y los trucos clave al estilo del chef José Ramón Castillo para que te queden dorados, jugosos y llenos de sabor.
Este platillo nació en el norte de México, especialmente en Baja California, y se caracteriza por su pescado capeado con una mezcla ligera, frecuentemente con cerveza, que logra una textura crujiente por fuera y suave por dentro.
Además, el contraste con ingredientes frescos como la col, el limón y las salsas es lo que le da ese equilibrio perfecto.
Ingredientes para tacos de pescado crujientes
Para el pescado:
- 500 g de filete de pescado blanco (tilapia, bacalao o similar)
- 1 taza de harina
- 1 taza de cerveza fría
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Sal, pimienta y orégano
- Para acompañar:
- Tortillas de maíz
- Col rallada
- Limones
- Salsa picante
- Para el aderezo:
- ½ taza de mayonesa
- ¼ taza de crema o leche
- 1 diente de ajo
- Jugo de limón
El uso de cerveza en la mezcla ayuda a lograr un capeado más ligero y aireado, ideal para ese crunch característico.
Paso a paso: así se preparan
- Corta el pescado en tiras medianas y salpimienta.
- Prepara el capeado mezclando harina, cerveza y especias hasta obtener una masa semilíquida.
- Calienta el aceite a temperatura alta (aprox. 180°C).
- Sumerge el pescado en la mezcla y fríe hasta que esté dorado (3-4 minutos).
- Escurre el exceso de grasa en papel absorbente.
- Arma los tacos con tortilla caliente, col, pescado, aderezo y limón.
- El resultado debe ser un pescado crujiente por fuera y suave por dentro, listo para disfrutar.
Trucos del chef José Ramón Castillo para que queden perfectos
Aunque es conocido por su trabajo en la chocolatería, el chef mexicano comparte principios clave de cocina que elevan cualquier receta. Aquí los adaptamos a los tacos estilo Baja:
Marina el pescado antes de freír
Déjalo reposar con limón, sal y especias por 15-20 minutos para intensificar el sabor.
Usa ingredientes fríos en el capeado
La cerveza fría ayuda a crear una textura más crujiente al freír.
No satures el aceite
Freír pocos trozos a la vez evita que baje la temperatura y asegura un dorado uniforme.
El balance lo es todo
Un buen taco debe ser:
- Crujiente (pescado)
- Fresco (col)
- Ácido (limón)
- Cremoso (aderezo)
Sirve de inmediato
El pescado pierde su textura si se deja reposar mucho tiempo.
Tips extra para unos tacos estilo baja auténticos
- Usa pescado blanco firme para mejores resultados
- Agrega chipotle al aderezo para un toque ahumado
- Prueba con cerveza oscura para más sabor
- Acompaña con salsa roja o verde casera
¿Por qué estos tacos son tan populares?
Los tacos de pescado estilo Baja no solo son fáciles de preparar, también son versátiles y perfectos para cualquier ocasión. Su mezcla de texturas y sabores los ha llevado a conquistar no solo México, sino también el mundo.
