¿Sigue el recalentado?: revelan los días máximo que debes guardar las sobras

GENERANDO AUDIO...

Las sobras de comida o el también conocido “recalentado” es una tradición en las fiestas decembrinas. Sin embargo, la Clínica Mayo en Estados Unidos advirtió que guardarlas incorrectamente puede provocar la aparición de bacterias.

Según el hospital, el recalentado se pueden guardar durante tres o cuatro días en el refrigerador. Después de eso, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta.

“Si crees que no podrás comer las sobras dentro de cuatro días, congélalas inmediatamente”, recomendó Mayo para alargar el tiempo de conservación. Pero aclaró que las sobras tienen mejor sabor durante los primeros tres meses.

¿Qué pasa con el recalentado si los dejas más de cuatro días en el refrigerador?

Después de tres o cuatro días, pueden aparecer gérmenes, también conocidos como bacterias, en las sobras que están en el refrigerador, advirtieron los expertos de Mayo.

“Esto aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria. Por lo general, las bacterias no cambian el sabor, el olor ni el aspecto de los alimentos. Es por eso que no se puede saber si es peligroso comer algo”. Clínica Mayo

También recomendaron que si hay dudas sobre la seguridad de un alimento, lo mejor es tirarlo.

¿Qué sucede si dejamos el recalentado fuera del refrigerador?

La mejor opción es poner las sobras en el refrigerador apenas termines de comer.

Además, si la temperatura ambiente rebasa los 32°C o más, los alimentos no deben permanecer fuera del refrigerador durante más de una hora.

¿Cómo recalentar sobras de forma segura?

La Clínica Mayo recomendó seguir los siguientes pasos:

Recalienta las sobras hasta que la temperatura interna alcance los 74°C.

Revuelve la comida al recalentarla para asegurarte de que no queden partes frías.

Descongela las sobras antes de cocinarlas. No dejes las sobras en la mesa para que se descongelen.

Hay tres maneras de descongelarlas de forma segura.

“Puedes usar el microondas, dejarlas en el refrigerador para que se descongelen durante la noche o colocarlas en un recipiente hermético con agua fría”, destacó Mayo.