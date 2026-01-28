Si te salió el muñeco en la rosca, haz fácilmente tus tamales de dulce para este Día de la Candelaria
Con el 2 de febrero tan cerca, si te salió el niño en la Rosca de Reyes, quizá quieras hacer tú los tamales y evitarte las largas filas en los establecimientos, por lo que ahora te damos la receta para prepararlos fácilmente para este Día de la Candelaria.
Opción fácil (con harina para tamal)
- Rinde: 15–20 tamales pequeños
Ingredientes
- 500 g harina de maíz nixtamalizada para tamal
- 200 g mantequilla sin sal (suave)
- 1–1½ tazas leche tibia (o agua)
- 150–200 g azúcar
- 1 cda polvo para hornear
- 1 cdta vainilla
- 1 cdta canela en polvo
- Colorante vegetal rosa (opcional)
- 100 g pasas o nuez picada
- Hojas de maíz secas, remojadas
Preparación
- Hojas: Remojar en agua caliente 30 min. Escurrir.
- Acremar: Batir la mantequilla hasta que esponje y aclare.
- Masa: Agregar azúcar, vainilla, canela, colorante y polvo para hornear. Incorporar harina y leche alternando.
- Batido clave: Batir 10–15 min hasta que esté ligera. Prueba: una bolita debe flotar en agua. Añadir pasas.
- Formar: Colocar 1–2 cdas de masa en la hoja, doblar lados y punta.
- Cocer: Vaporera, tamales verticales. Fuego medio-alto, 60–75 min.
- Reposo: 15–20 min antes de servir.
Ahora que, si la masa está seca, puedes añadir leche tibia poco a poco, así como sustituir parte del azúcar por leche condensada si los quieres más cremosos. También puedes agregar 2 cdas de polvo sabor fresa, o un chorrito de granadina.
Opción tradicional (estilo casero mexicano)
- Rinde: aprox. 18 tamales
Ingredientes
- 1¼ tazas manteca de cerdo
- ¼ cdta polvo para hornear
- 1 kg masa de maíz nixtamalizado
- 1⅓ tazas agua
- 1¼ tazas azúcar
- ¼ taza pasitas
- Colorante rojo (opcional)
- 18 hojas de maíz hidratadas
Preparación
- Batir manteca: Con polvo para hornear hasta que esté blanca y aireada (3–5 min).
- Mezclar masa: A mano, masa + agua hasta sin grumos. Añadir azúcar, pasas y colorante.
- Integrar: Incorporar la manteca batida hasta homogeneizar.
- Formar: ⅓ taza de masa por hoja. Doblar sin apretar.
- Cocer: Vaporera con agua caliente. Cuando salga vapor, contar 1 hora.
- Reposar: 20 min antes de servir.
Ahora tienes dos recetas para preparar tus tamales de dulce para este Día de la Candelaria, que, aunque varían en su dificultad, la tradicional les dará un sabor más profundo y textura más auténtica por la masa fresca y la manteca, sin demeritar la versión fácil, que te requerirá menos tiempo.
