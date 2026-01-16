“Viernes Garnachero”: tacos de cabeza y de birria en “El Mañanero”, un clásico de la comida callejera

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” saborea unos ricos tacos de cabeza y birria con señor Wilfrido, en los tacos “El Mañanero” ubicados en Rosa Blanca esquina con Del Rosal, en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

Con 30 años de experiencia, Wilfrido y la señorita Yetlanezi Pérez, ofrecen uno de los exquisitos tacos mexicanos más solicitados a tan solo 25 pesos la pieza y un combo imperdible de consomé gratis en el consumo de tres taquitos.

