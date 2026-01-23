“Viernes Garnachero”: ricos sopes en “Los Álamos”, una tradición de más de 80 años

GENERANDO AUDIO...

Ubicados en Soria 41, colonia Álamos, estos deliciosos sopes son una parada obligatoria para cualquier amante de la comida callejera. Todo comenzó con la señora Antonia Vargas y sus hermanas Julia, Martha, Lucía, y Luisa, quienes aperturaron este negocio familiar, conoce más en una edición más del “Viernes Garnachero”.

Hoy en día, la encargada es Rita, hija de la señora Antonia, junto con sus hermanos Julio, Miguel, y Meli. Y la tradición sigue con la siguiente generación: Nancy, Diego, y Eduardo Patiño, hijos de Rita.

La peculiaridad de estos sopes es que no llevan frijol, es una tortilla frita en aceite con la especialidad de la salsa, cebolla y queso cotija.

También hay modificaciones como suadero, bistec, pollo, huevo y hasta alambre. Los precios van desde los 30 pesos en adelante.

Lo mejor es que es un negocio familiar, se siente el calor de hogar y la buena vibra. Nos trataron muy bien.

No te pierdas la oportunidad de probar estos sopes auténticos y deliciosos; muchísima gente los recomienda ampliamente.

