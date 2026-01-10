“Viernes Garnachero”: ricos tacos de riñón, hígado y suadero en “La Morena” 

GENERANDO AUDIO...

Este “Viernes Garnachero” deleitate con unos ricos tacos de riñón, hígado y suadero ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, una excelente recomendación para estos días.

Todo comenzó en 1940, cuando la señora Pomposa Ramírez inició esta taquería en la calle con un puestecito humilde, con el comal de las tortillas y el fogón. Hoy en día, atendidos por Isaac Mendoza, estos deliciosos tacos son una parada obligatoria para cualquier amante de la comida callejera.

Con una historia que se remonta a cuatro generaciones, “La Morena” es una institución en la ciudad.

Ricos tacos de riñón. Foto: Uno TV

La especialidad son los tacos de tripa, riñón, hígado y suadero, todos deliciosos y preparados con amor.

Ubicados en Lago Gascasónica 111, San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo, cerca del Torito, son una excelente recomendación para cualquier día, especialmente para un viernes garnachero.

No te pierdas la oportunidad de probar estos tacos auténticos.

